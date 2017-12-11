Сериал "Игра престолов" вошел в число номинантов "Золотого глобуса"

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Сериалы "Очень странные дела" от компании Netflix и "Игра престолов" от HBO вошли в число претендентов на премию "Золотой глобус" в номинации "лучший драматический сериал", сообщили организаторы конкурса.

Конкуренцию в данной номинации им составят сериал "Корона" от Netflix, "Рассказ служанки" от Hulu и "Это мы" от NBC.

В свою очередь за приз в номинации лучший телевизионный мини-сериал/лучший телефильм будут бороться "Большая маленькая ложь", "Фарго", "Вражда. Бетт и Джоан", "Грешница" и "Вершина озера: Китайская девушка".

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, 11 отмечает заслуги на телеэкране. В каждой из категорий обычно выдвигается по пять номинантов. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA. Голосование завершится 4 января.