Мультфильмы "Тайна Коко" и "Фердинанд" номинированы на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Мультфильмы "Тайна Коко", "Босс-молокосос" и "Фердинанд" номинированы на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", сообщили организаторы конкурса.

В числе номинантов на премию в этой категории также представлены полнометражные анимационный фильмы "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечают заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню. Считается, что ввиду своего ограниченного числа и в силу профессии члены HFPA склонны голосовать за наиболее "гламурных" представителей киноэкрана.