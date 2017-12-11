Спилберг, Скотт, Нолан, дель Торо номинированы на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Режиссеры Ридли Скотт и Стивен Спилберг, номинированы на кинопремию "Золотой Глобус"-2018, сообщили организаторы в понедельник.

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Конкуренцию им в этой категории также составят Мартин Макдонах с картиной "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Кристофер Нолан с фильмом "Дюнкерк" и Гильермо дель Торо с картиной "Форма воды".

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню.