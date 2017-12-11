Том Хэнкс и Хью Джекман номинированы на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Актеры Том Хэнкс и Хью Джекман номинированы на премию "Золотой глобус", сообщили организаторы конкурса.

Том Хэнкс ("Секретное досье") поборется за награду в категории "лучший актер в драматическом фильме", конкуренцию ему составят Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Гари Олдмен ("Темные времена") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

С Хью Джекманом ("Величайший шоумен") в категории "лучший актер в комедии" будут бороться Стив Карелл ("Битва полов"), Энсел Элгорт ("Малыш на драйве"), Джеймс Франко ("Горе-творец") и Дэниэл Калуя ("Прочь").

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню.