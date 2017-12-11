"Дюнкерк", "Форма воды", "Секретное досье" номинированы на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Фильмы "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Секретное досье" Стивена Спилберга номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", сообщили организаторы.

В числе претендентов на звание лучшей драмы уходящего года ассоциация иностранной прессы Голливуда также назвала картины "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

В категории лучший комедийный фильм представлены "Горе-творец" Джеймса Франко, "Величайший шоумен" Майкла Грэйси, "Ледяная стерва" Крейга Гиллеспи, "Леди Птица" Греты Гервиг и "Прочь" Джордана Пила.

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечает заслуги на телеэкране.