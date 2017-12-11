Школьник-музыкант из Подмосковья стал лауреатом престижного конкурса

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лауреатом I премии всероссийского конкурса молодых исполнителей фортепианной музыки стал школьник из подмосковного Павловского Посада Максим Овдиенко, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"Ученик седьмого класса детской музыкальной школы города Павловский Посад Максим Овдиенко стал лауреатом I премии на VII открытом всероссийском конкурсе молодых исполнителей фортепианной музыки "Мерзляковка приглашает друзей-2017", проводимом один раз в два года Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в третьем, финальном туре Максим остался единственным участником, представляющим Московскую область. Победу в этом творческом состязании ему обеспечило блестящее исполнение концерта N2 Дмитрия Шостаковича в сопровождении симфонического оркестра.

"Этот успех — результат кропотливого труда педагога Светланы Ильинской, руководства школы и, конечно, самого Максима", — заключается в сообщении.

В школах искусств Московской области занимаются более 92 тысяч детей. В 2017 году 2 тысячи учащихся стали победителями международных, всероссийских и областных конкурсов. Всего в творческих мероприятиях в этом году приняли участие почти 150 тысяч детей, а в прошлом году их было порядка 100 тысяч.