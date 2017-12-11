В театре сообщили, что Табаков продолжает лечение в больнице

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Народный артист СССР художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков продолжает лечение в больнице, сообщили РИА Новости в МХТ им. Чехова.

В конце ноября стало известно о госпитализации 82-летнего Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе Московского театра Олега Табакова заявили, что состояние здоровья артиста "стабильное без изменений".

"Олег Павлович пока остается в больнице и продолжает лечение", — сказал представитель театра.