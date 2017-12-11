Евгений Дога и Юрий Григорович стали лауреатами "Звезды Содружества"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лауреатами премии "Звезда Содружества" стали хореограф Юрий Григорович, композиторы Тигран Мансурян и Евгений Дога, математик Алтай Борубаев и другие деятели культуры, науки и образования из стран СНГ.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в понедельник на Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ

Премия "Звезда Содружества" традиционно присуждается за выдающиеся достижения в области искусства, науки и образования с 2009 года. Ее учредителями являются Совет по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Денежное содержание награды составляет 2 миллиона рублей.

"Сегодня мы вручали высокие награды Содружества выдающимся мастерам и ученым того пространства, которое когда-то называли советским… Сегодня, когда вручались награды, мы знали всех. Одна из наших задач — это пространство насытить новыми именами, именами молодых, талантливых людей. Это задача непростая, но необходимая, потому что и в радио, и в телеэфире должны появляться молодые люди, которые сегодня представляют национальные культуры нашего народа", — сказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на торжественной церемонии.

В этом году лауреатами стали художник Фархад Халилов (Азербайджан), композитор Тигран Мансурян (Армения), литературовед Иван Саверченко (Беларусь), театральный руководитель Толеубек Альпиев (Казахстан), математик Алтай Борубаев (Кыргызстан), композитор Евгений Дога (Молдова), балетмейстер Юрий Григорович (Россия), актер Ибодулло Машраб (Таджикистан).