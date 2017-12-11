РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Сериал "Красное колесо" представит Театр Наций в день рождения Солженицына

11:5611.12.2017
(обновлено: 11:57 11.12.2017)
0341
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТеатр Наций. Архивное фотоТеатр Наций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Театральный сериал по роману Александра Солженицына "Красное колесо" представит Театр Наций в своем Новом Пространстве — группа режиссеров и драматургов подготовила пять спектаклей-эскизов на основе эпопеи Солженицына, первое представление "Столыпин/Богров" состоится в понедельник в 99-ый день рождения писателя, сообщили в пресс-службе театра.

Здание Государственного Театра Наций в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В Театре Наций вручат премию "Признание"
Театральный сериал по роману Солженицына "Красное колесо" — это часть большого проекта Театра Наций "Утопии и трагедии", в котором художники размышляют на тему 100-летия Российской революции. В рамках театрального сериала с 11 по 24 декабря будет представлено пять спектаклей-эскизов: "Столыпин/Богров", "Вагон системы Полонсо", "Мертвые", "Ячейка" и "На "Дне". Первая серия посвящена одному из самых драматических эпизодов не только романа "Красное колесо", но и всей русской истории ХХ века — убийству премьер- министра Петра Столыпина.

Идея лаборатории принадлежит Евгению Миронову и Роману Должанскому как часть творческой программы театра, посвященной 100-летию Русской революции 1917 года. Не случайно выбрано "Красное колесо" — роман-эпопея, над которым Солженицын работал всю свою жизнь.

Станислав Беляев (Карамельный король) на прогоне спектакля Синяя синяя птица в постановке Олега Глушкова на сцене Государственного театра наций
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Шоу в стиле "Лего": в Театре Наций поставили "Синюю синюю птицу"
"Это великий роман, о существовании которого все знают, но который, чего греха таить, мало кто читал от начала до конца. Поэтому нам кажется очень важным не просто придумать интересный театральный проект, но и вновь привлечь интерес публики как к этому сложному, объемному, но невероятно увлекательному произведению, так и ко всему творчеству Александра Исаевича", — сказал накануне премьеры режиссер, куратор лаборатории "Колесо" Талгат Баталов.

Режиссер от всех, кто участвовал в этом проекте, выразил благодарность Наталии Дмитриевне Солженицыной, которая не просто разрешила поработать над романом, но и дала важные советы и благословила не заниматься "литературным театром", а фантазировать, работать "по мотивам", искать новые способы театральной выразительности.

"Мы решили сделать "театральный сериал" — сама структура романа подсказала эту идею, — сказал Баталов. — И каждую "серию" отдали разным творческим дуэтам режиссера и драматурга".

По его словам, участники творческой команды — представители разных городов из России, Казахстана, Израиля. "Так что в итоге зритель увидит пять совершенно разных взглядов на роман Солженицына", — подчеркнул Баталов.

Он сообщил, что 16 декабря на второй спектакль-эскиз в театр обещала прийти Наталия Дмитриевна Солженицына.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена