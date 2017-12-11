Сериал "Красное колесо" представит Театр Наций в день рождения Солженицына

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Театральный сериал по роману Александра Солженицына "Красное колесо" представит Театр Наций в своем Новом Пространстве — группа режиссеров и драматургов подготовила пять спектаклей-эскизов на основе эпопеи Солженицына, первое представление "Столыпин/Богров" состоится в понедельник в 99-ый день рождения писателя, сообщили в пресс-службе театра.
Идея лаборатории принадлежит Евгению Миронову и Роману Должанскому как часть творческой программы театра, посвященной 100-летию Русской революции 1917 года. Не случайно выбрано "Красное колесо" — роман-эпопея, над которым Солженицын работал всю свою жизнь.
Режиссер от всех, кто участвовал в этом проекте, выразил благодарность Наталии Дмитриевне Солженицыной, которая не просто разрешила поработать над романом, но и дала важные советы и благословила не заниматься "литературным театром", а фантазировать, работать "по мотивам", искать новые способы театральной выразительности.
"Мы решили сделать "театральный сериал" — сама структура романа подсказала эту идею, — сказал Баталов. — И каждую "серию" отдали разным творческим дуэтам режиссера и драматурга".
По его словам, участники творческой команды — представители разных городов из России, Казахстана, Израиля. "Так что в итоге зритель увидит пять совершенно разных взглядов на роман Солженицына", — подчеркнул Баталов.
Он сообщил, что 16 декабря на второй спектакль-эскиз в театр обещала прийти Наталия Дмитриевна Солженицына.