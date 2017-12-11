Сериал "Красное колесо" представит Театр Наций в день рождения Солженицына

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Театральный сериал по роману Александра Солженицына "Красное колесо" представит Театр Наций в своем Новом Пространстве — группа режиссеров и драматургов подготовила пять спектаклей-эскизов на основе эпопеи Солженицына, первое представление "Столыпин/Богров" состоится в понедельник в 99-ый день рождения писателя, сообщили в пресс-службе театра.

Театральный сериал по роману Солженицына "Красное колесо" — это часть большого проекта Театра Наций "Утопии и трагедии", в котором художники размышляют на тему 100-летия Российской революции. В рамках театрального сериала с 11 по 24 декабря будет представлено пять спектаклей-эскизов: "Столыпин/Богров", "Вагон системы Полонсо", "Мертвые", "Ячейка" и "На "Дне". Первая серия посвящена одному из самых драматических эпизодов не только романа "Красное колесо", но и всей русской истории ХХ века — убийству премьер- министра Петра Столыпина.

Идея лаборатории принадлежит Евгению Миронову и Роману Должанскому как часть творческой программы театра, посвященной 100-летию Русской революции 1917 года. Не случайно выбрано "Красное колесо" — роман-эпопея, над которым Солженицын работал всю свою жизнь.

"Это великий роман, о существовании которого все знают, но который, чего греха таить, мало кто читал от начала до конца. Поэтому нам кажется очень важным не просто придумать интересный театральный проект, но и вновь привлечь интерес публики как к этому сложному, объемному, но невероятно увлекательному произведению, так и ко всему творчеству Александра Исаевича", — сказал накануне премьеры режиссер, куратор лаборатории "Колесо" Талгат Баталов.

Режиссер от всех, кто участвовал в этом проекте, выразил благодарность Наталии Дмитриевне Солженицыной, которая не просто разрешила поработать над романом, но и дала важные советы и благословила не заниматься "литературным театром", а фантазировать, работать "по мотивам", искать новые способы театральной выразительности.

"Мы решили сделать "театральный сериал" — сама структура романа подсказала эту идею, — сказал Баталов. — И каждую "серию" отдали разным творческим дуэтам режиссера и драматурга".

По его словам, участники творческой команды — представители разных городов из России, Казахстана, Израиля. "Так что в итоге зритель увидит пять совершенно разных взглядов на роман Солженицына", — подчеркнул Баталов.

Он сообщил, что 16 декабря на второй спектакль-эскиз в театр обещала прийти Наталия Дмитриевна Солженицына.