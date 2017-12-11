Путин отметил огромный потенциал развития у отечественного киноискусства

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. У отечественного киноискусства огромный потенциал развития, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Х съезда Союза кинематографистов России.

"У отечественного киноискусства не только славная история, но и, уверен, огромный потенциал развития. Важно беречь связь времён и традиций, честно, подвижнически служить своему призванию, уделять неустанное внимание воспитанию талантливой молодёжи, оказывать действенную поддержку ветеранам кинематографа", — говорится в приветствии, текст которого опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, на протяжении многих лет эти встречи, объединяющие известных деятелей культуры, вызывают широкий общественный интерес, предоставляют участникам возможность на высоком профессиональном уровне обсудить актуальные творческие и организационные задачи, стоящие перед Союзом кинематографистов, наметить перспективы на будущее.

"Рассчитываю, что ваш форум пройдёт в плодотворном, конструктивном ключе, а его инициативы и предложения – обязательно будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго", — добавил президент.