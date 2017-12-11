Три детские художественные школы в Подмосковье стали лучшими в регионе

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Три детские художественные школы в Подмосковье признаны лучшими в регионе, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В Московской области сформирован рейтинг детских школ искусств. По результатам рейтинга, лидерами стали детская художественная школа в Электростали, ДШИ № 1 им. Г. В. Свиридова в Балашихе и ДХШ в Ивантеевке", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, в рейтинге участвовали 208 школ искусств региона, они оценивались по 16 критериям, в том числе по качеству образовательного процесса, результативности участия в фестивалях и конкурсах, информационной открытости.

В топ-10 лучших детских школ искусств Подмосковья входят также детские художественные школы Красногорска, Дмитрова, Серпухова и Балашихи.

С 2018 года рейтингование подмосковных детских школ искусств будет проводиться ежегодно, говорится в материале со сылкой на Забралову. В нем также отмечается, что в Подмосковье увеличилось количества обучающихся в детских школах искусств.

"Сейчас в школах искусств занимаются более 92 тысяч ребят, что на 30% больше, чем четыре года назад. Почти 800 выпускников поступили в профильные профессиональные образовательные учреждения, а 2 тысячи учащихся стали победителями международных, всероссийских и областных конкурсов. Всего в творческих мероприятиях в этом году приняли участие почти 150 тысяч детей, а в прошлом году их было порядка 100 тысяч", — отметила Забралова.