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Культура

"Русские Сезоны" в Японии превзошли все ожидания, заявили в Минкульте

15:0110.12.2017
(обновлено: 15:03 10.12.2017)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоОткрытие фестиваля Русские сезоны в Японии. Архивное фотоОткрытие фестиваля Русские сезоны в Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Захарченко

ТОКИО, 10 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Проведение в этом году фестиваля "Русские Сезоны" в Японии превзошло все ожидания, его посетили около 3,5 миллиона зрителей, сообщил РИА Новости заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Дирижер Юрий Симонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Московской филармонии рассказал о "Русских сезонах" в Японии

"Реальность превзошла наши ожидания, нам удалось практически все", — отметил он перед церемонией закрытия фестиваля.

По словам Журавского, без договоренности на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ "этот проект не был бы столь успешным".

"Я считаю, что прежде всего политические договоренности о культурном взаимодействии, гуманитарном сотрудничестве обеспечили успех проекта в этом году", — полагает Журавский.

Фестиваль "Русские Сезоны" официально открылся в Японии в июне этого года, в нем было задействовано около 1,5 тысячи артистов. Примерно 250 мероприятий фестиваля прошли в 42 японских городах.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Алексей Васин /
Оркестр Московской филармонии выступил в Токио в рамках "Русских сезонов"
"Русские Сезоны" закрылись в воскресенье концертом выдающегося коллектива Симфонического оркестра Мариинского театра с участием дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.

Как отметил Журавский, хотя фестиваль теперь официально закрылся, мероприятия в его рамках проходят в Японии до конца декабря.

На церемонии закрытия "Русских Сезонов" в Токио Журавский напомнил, что Год России в Японии и Год Японии в России в 2018 году подарят японским зрителям новую большую гуманитарную программу.

За время минувшего фестиваля японские ценители российского искусства увидели балетный спектакль "Жизель", спектакль "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России.

Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кончаловский: "Русские сезоны" важны для международного имиджа России
В рамках фестиваля "Русские сезоны" режиссер Андрей Кончаловский лично представлял фильм "Рай", получивший множество международных и отечественный наград.

В гастролях по Японии также приняли участие Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Театр балета имени Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

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