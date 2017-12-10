Продюсер Роднянский предрек спектаклю "Нуреев" гастроли по миру

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Спектакль "Нуреев" будет жить и путешествовать по миру, это настоящий Большой театр, прокомментировал РИА Новости премьеру постановки продюсер Александр Роднянский.
"Замечательный спектакль, очень понравился. Настоящий современный язык, который может транслировать художественные мысли, эмоциональный. Этот спектакль будет жить и путешествовать по миру, находить понимание. Он трогательный, живой, красивый, масштабный, здорово придуманный. В нем все есть. Настоящий Большой театр", — рассказал Роднянский.
История спектакля
Балет "Нуреев" должен был стать последней премьерой предыдущего, 241-го сезона Большого театра. Серебренников дал театру согласие на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, "Нуреев" может быть доведен до премьеры Посоховым.
Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.