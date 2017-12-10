Продюсер Роднянский предрек спектаклю "Нуреев" гастроли по миру

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Спектакль "Нуреев" будет жить и путешествовать по миру, это настоящий Большой театр, прокомментировал РИА Новости премьеру постановки продюсер Александр Роднянский.

Премьера балета "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова о выдающемся советском танцовщике Рудольфе Нурееве прошла в Большом театре в субботу. Серебренников на премьере отсутствовал. На поклон часть труппы вышла в майках с портретом режиссера, помещенного под домашний арест в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

"Замечательный спектакль, очень понравился. Настоящий современный язык, который может транслировать художественные мысли, эмоциональный. Этот спектакль будет жить и путешествовать по миру, находить понимание. Он трогательный, живой, красивый, масштабный, здорово придуманный. В нем все есть. Настоящий Большой театр", — рассказал Роднянский.

История спектакля

Балет "Нуреев" должен был стать последней премьерой предыдущего, 241-го сезона Большого театра. Серебренников дал театру согласие на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, "Нуреев" может быть доведен до премьеры Посоховым.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.