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Культура

Гром оваций и привкус сожаления: в Москве состоялась премьера "Нуреева"

01:3610.12.2017
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© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкНуриев перед вылетом в Париж. Архивное фотоНуриев перед вылетом в Париж. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Одна из самых ожидаемых премьер Большого театра, постановка о жизни и судьбе великого танцовщика Рудольфа Нуреева, субботним вечером сорвала шквал аплодисментов: зрители в Москве не скрывали как своего восхищения драматургией, хореографией и музыкальным сопровождением спектакля, так и разочарования по поводу отсутствия в зале режиссера Кирилла Серебренникова.

Рудольф Нуреев и Гилен Тесмар в балете Послеполуденный отдых фавна в Ле-Бурже
© AFP 2017 / Dominique Faget
Скандал, которого не было: долгожданный балет "Нуреев" в Большом
Свободу режиссеру

В субботу на сцене Большого театра состоялась долгожданная премьера: первые зрители, в числе которых оказались телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, продюсер Александр Роднянский, бизнесмен Роман Абрамович, актриса Рената Литвинова, генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, экс-министр финансов Алексей Кудрин, телеведущая Светлана Бондарчук и многие другие известные персоны, оценили масштабную постановку "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова. Этот спектакль рассказывает историю прекрасной и трагической жизни уникального артиста Рудольфа Нуреева.

Накануне гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил о том, что следователи не позволили Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, присутствовать на репетициях балета и не отпустили его на премьеру, но, тем не менее, весь процесс был полностью с ним согласован.

При этом исполнитель партии Нуреева Владислав Лантратов подчеркнул, что артисты чувствовали поддержку режиссера и мечтали о том, чтобы "спектакль состоялся".

Большой театр России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Премьера, действительно, превзошла все ожидания: присутствующие наградили артистов и создателей постановки продолжительными овациями, которые, по признанию очевидцев, не стихали около 20 минут, и криками "браво". В знак солидарности на поклон авторы постановки вышли в майках с надписями "Свободу режиссеру" и фотографиями Кирилла Серебренникова.

Бессильны перед несправедливостью

Все выходившие с премьеры зрители были едины во мнении о том, что "Нуреев" — спектакль выдающийся, и выражали глубочайшее сожаление о том, что Кирилл Серебренников не услышал грома аплодисментов и не увидел своей постановки. Некоторые из именитых гостей вечера поделились своим впечатлением с РИА Новости, другие предпочли оставить отклик в социальных сетях.

"Долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере", — написал в Twitter Кудрин.

Литвинова призналась РИА Новости, что впечатлена постановкой и ее драматургическим решением, но находит спектакль очень грустным. "Я не вижу в нем ничего такого, что бы ему мешало быть здесь, на этой сцене… Такие неистовые артисты, такие драматические коллизии пошли на пользу этому спектаклю", — пояснила она.

Собчак также отметила, что премьера "Нуреева" оставила двойственное впечатление.

"Все кричат "браво". Ставят хэштеги и чекинятся. Посохов, артисты и постановщики выходят в майках с портретами Кирилла. И все это очень хорошо, но безумно грустно. Потому, что мы все так мало можем сделать и так бессильны перед этой несправедливостью", — написала она в Instagram.

Прогон премьеры балета С. Прокофьева Ромео и Джульетта
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спектакль будет житьи путешествовать

Продюсер Александр Роднянский в беседе с РИА Новости назвал художественный язык спектакля очень современным и эмоциональным и выразил уверенность, что "Нуреева" ждет большое будущее.

"Этот спектакль будет жить и путешествовать по миру, находить понимание. Он трогательный, живой, красивый, масштабный, здорово придуманный. В нем все есть. Настоящий Большой театр", — подчеркнул Роднянский.

С ним согласился и глава компании Bosco Михаил Куснирович: он отметил, что спектакль сделан абсолютно профессионально, красиво, и имеет все шансы отправиться за рубеж.

"Долгожданная премьера состоялась, она точно не разочаровала. Наоборот — очаровала. Драматургический сюжет, связанный с выходом и историей спектакля, очень способствует интересу к нему", — пояснил собеседник агентства.

По мнению писательницы Людмилы Улицкой, также оказавшейся в числе первых зрителей долгожданной премьеры, эта постановка меняет представление о возможностях современного театра и классического балета.

"Спектакль сложный, многослойный, умный, что не исключает огромной визуальной радости при виде изумительного балета, элегантного оформления, виртуозности труппы. Прекрасная музыка Демуцкого. Это событие мирового уровня", — сказала Улицкая РИА Новости.

Афиша балета Нуреев. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
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Подарок всем зрителям

Адвокат Александр Добровинский выразил свое восхищение грандиозной постановкой, постаравшись при этом сохранить критический взгляд: по его словам, ГАБТ буквально шагнул в 21 век благодаря этому спектаклю, но вряд ли "Нуреев" войдет в постоянный репертуар театра.

"Задействована колоссальная труппа, он сложный постановочно, безумно дорогой — он никогда не окупится. Думаю, что это подарок Романа Аркадьевича Абрамовича Москве — дань великому танцовщику Нурееву, и подарок всем нам. Мне кажется, что, к сожалению, его увидит небольшая группа людей, я — в числе счастливчиков", — признался Добровинский РИА Новости.

Второй премьерный показ состоится на сцене Большого театра в воскресенье вечером, но гендиректор ГАБТа Владимир Урин сообщил журналистам, что на этом история не закончится: по его словам, "Нуреев" вернется уже в мае будущего года.

© РИА Новости / В. ВоногПерейти в фотобанкРудольф Нуриев
© РИА Новости / В. Воног
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Рудольф Нуриев

История спектакля

Николай Цискаридзе на пресс-завтраке, посвященном Русским сезонам в Японии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Цискаридзе посочувствовал артистам балета "Нуреев" Серебренникова
Балет "Нуреев" должен был стать последней премьерой предыдущего, 241-го сезона Большого театра. Серебренников дал театру согласие на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, "Нуреев" может быть доведен до премьеры Посоховым.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.

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