А был ли Нобель: кому из российских писателей не вручали престижную награду

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря. Ровно 40 лет назад ее получил поэт Иосиф Бродский, став пятым отечественным автором, который удостоился престижной награды. Среди великих российских писателей есть и те, кого неоднократно номинировали на премию по литературе, но по разным причинам они так и не получили ее. Узнайте, кто из отечественных авторов все-таки стал лауреатом, пройдя тест РИА Новости.