МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Экс-министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал балет "Нуреев" талантливой и актуальной постановкой, а также отметил несправедливость того, что на своей премьере отсутствовал режиссер Кирилл Серебренников.

Премьерный показ "Нуреева" состоялся на исторической сцене Большого театра в субботу. Второй спектакль пройдет в воскресенье.

"В @BolshoiOfficial долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере", — написал он в Twitter.

"Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Серебренникова должен был стать последней премьерой предыдущего, 241-го сезона Большого театра. Серебренников дал театру согласие на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, "Нуреев" может быть доведен до премьеры Посоховым.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.