Людмила Улицкая назвала балет "Нуреев" событием мирового уровня

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спектакль "Нуреев" меняет представление о возможностях современного театра, это очень сложная и умная постановка, которая является событием мирового уровня, заявила РИА Новости писательница Людмила Улицкая, оказавшаяся в числе первых зрителей долгожданной премьеры.

Премьерный показ "Нуреева" состоялся на исторической сцене Большого театра в субботу. Второй спектакль пройдет в воскресенье.

"Спектакль "Нуреев" Кирилла Серебренникова меняет представление о возможностях сегодняшнего театра, в особенности, о возможностях классического балета. Не первый раз театральные работы Кирилла вызывают восхищение его способностью раскрывать новые грани театра, выходить за его пределы, менять правила и законы жанров", — сказала Улицкая.

"Спектакль сложный, многослойный, умный, что не исключает огромной визуальной радости при виде изумительного балета, элегантного оформления, виртуозности труппы. Прекрасная музыка Демуцкого. Это событие мирового уровня", — отметила она.

"Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Серебренникова должен был стать последней премьерой предыдущего, 241-го сезона Большого театра. Серебренников дал театру согласие на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, "Нуреев" может быть доведен до премьеры Посоховым.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.