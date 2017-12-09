"А вас я попрошу остаться". Знаменитые роли Леонида Броневого

Знаменитый актер, народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни. Артист несколько десятилетий служил в Театре на Малой Бронной и "Ленкоме", много снимался в кино. Редакция ria.ru предлагает вспомнить его самые известные роли.