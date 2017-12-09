Артист, который жил профессией. Не стало Леонида Броневого

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Выдающийся артист театра и кино Леонид Броневой ушел из жизни в субботу: человеку, который стал актером поневоле, но всегда отдавался профессии полностью, воплотив на сцене и экране множество запоминающихся ролей, было 88 лет.
"Его искренне любили зрители разных поколений — за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора. За богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности. Его кончина — это невосполнимая утрата для "Ленкома", для всей отечественной культуры", — говорится в телеграмме президента.
Актер поневоле
Леонид Броневой родился в Киеве в 1928 году в семье бухгалтера и юриста. В юности он не мог и представить, что когда-нибудь станет артистом, который будет вызывать восхищение у многих поколений театралов и поклонников кинематографа. Его родители познакомились во время учебы в университете, мама училась на экономическом факультете, папа – на юридическом. По воспоминаниям Броневого, они были "кристально чистыми людьми", верившими в светлую идею революции.
Впрочем, их судьба складывалась не так уж легко: вопреки просьбам матери стать адвокатом отец выбрал более перспективную, как ему казалось, работу в экономическом отделе НКВД Украины. К середине 1930-х годов он действительно достиг определенных высот в карьере, но уже в 1937 году его арестовали как врага народа, осудили, а семью отправили в Кировскую область.
События того времени оказали колоссальное влияние на дальнейшую жизнь Леонида Броневого. Начать с того, что анкета юноши навсегда была испорчена отцовским заключением – для него были закрыты двери практически всех университетов страны. Так Броневой оказался в институте Театрального искусства в Ташкенте, руководство которого совершенно не интересовали сведения о родителях студентов. После окончания учебы в 1951 году он оказался в Челябинской области, в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина. В начале карьеры молодой артист поработал и в Оренбурге, и в Воронеже, пройдя суровую школу провинциального театра, где актеры "играют все".
"В провинции актер вкалывает гораздо больше, чем в столице, приходится готовить по 4-5 спектаклей в год, потому что зрителей больше, чем на 15-20 спектаклей, не наберешь. Дальше — пустой зал. А в Москве люди барские: выпускают в год один спектакль, максимум – два", — рассказывал Броневой.
В Москву! В Москву!
Поворотным моментом в актерской судьбе Леонида Броневого стала встреча с Алексеем Грибовым: молодой актер, впечатленный игрой великого артиста в спектакле по пьесе Максима Горького "На дне", написал ему восторженное письмо и неожиданно для себя получил ответ. При содействии Грибова в 1950 году Броневой поступил в Школу-студию МХАТ, причем сразу на третий курс.
Впрочем, в столице артист не задержался надолго: по окончанию студии его распределили на работу в Грозный. "Я вечером играл Сталина, а утром распродавал свои теплые вещи — там они после Оренбурга оказались не нужны", — подмечал Броневой.
Он вернулся в Москву спустя несколько лет, пытался устроиться на службу и в "Современник", и в Театр имени Пушкина, но везде получал отказ. Лишь в 1962 году ему удалось попасть в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, где он впоследствии проработал 25 лет. Серьезную роль в том периоде его жизни сыграл выдающийся режиссер Анатолий Эфрос – Броневой блистал в спектаклях "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, "Ромео и Джульетта" по Шекспиру, "Сказки старого Арбата" Алексея Арбузова и многих других.
"Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен. Его роли, которые он создал в фильме "Семнадцать мгновений весны", Дорн в спектакле нашего театра "Чайка", являются незабываемыми, выдающимися работами. Броневой много сделал для "Ленкома". Он участвовал действительно в строительстве и развитии театра и был в этом смысле большим примером. Ленкомовцы его никогда не забудут. Его уход — тяжелейшая утрата", — сказал Захаров РИА Новости.
Сам Броневой говорил, что из тысячи сыгранных спектаклей лишь несколько приближаются к чему-то необыкновенному, а остальные, непонятно почему, радости не приносят…
Жил профессией
Дебют Леонида Броневого в кино состоялся в 1964 году: он сыграл жандармского полковника в картине "Товарищ Арсений" режиссера Ивана Лукинского, но его визитной карточкой стала роль Мюллера в сериале "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой. К тому, что именно этот образ на протяжении многих лет ассоциировался с его фамилией, Броневой относился спокойно.
"Я не отрекаюсь от Мюллера, он уже ко мне пристал, как Чапаев к Бабочкину, и это, кажется, была достойная работа", — говорил актер и добавлял, что на Мюллера совершенно не был похож. "Слава богу, что они мне ни разу не показали его фотографию. Все говорили, что нет хорошей. Если б я увидел, насколько на него не похож – отказался бы от роли", — пояснял Броневой.жил своей профессией, был настоящим кумиром самой жизни.
"Не стало великого артиста, любимца народа. Артиста, который не просто играл, а жил своей профессией. Леонид Сергеевич любую роль пропускал через свое сердце, через свою душу. Его искусство всегда доставляло огромное удовольствие. Он блестяще сыграл в фильме "Семнадцать мгновений весны". И то, что я видел в театре, его работы, они замечательные. Люди ходят смотреть на таких артистов, потому что через них, через их игру они что-то узнают о себе", — сказал Гафт РИА Новости.
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которой довелось играть с Броневым в спектаклях "Чайка" и "Мудрец", назвала уход Броневого очень тяжелой утратой не только для "Ленкома", но и для всего театра и кинематографа. По ее словам, характер Броневого не был простым. Он всегда говорил то, что думал, не всегда приятные слова, но оставался открытым и честным человеком, которого любили и уважали.
"Леонид Сергеевич обладал каким-то необычайно тонким внутренним чувством юмора. При этом он всегда был серьезен, а зрители умирали со смеху. Но что говорить, потеря такого человека — это большое горе. Я сочувствую прежде всего его супруге, к которой Леонид Сергеевич относился совершенно удивительно, заботливо, нежно", — добавила актриса.
Артист невероятного масштаба
Одной из последних картин, в которых сыграл Броневой, стал фильм режиссера Алексея Попогребского "Простые вещи". На экране он появился в образе актера Владимира Журавлева, который когда-то был всеобщим любимцем, а после стал забытым и немного капризным стариком. Актер признавался, что согласился на эту роль, поскольку проникся этой историей – историей о достоинстве.
"Уметь надо и стареть, и переживать времена, когда тебе перестают звонить… Показывали тут одного престарелого номенклатурщика – плачет. Сколько уже я видел этих плачущих большевиков! Что плакать? Стареть надо молча, умирать — с достоинством", — говорил Броневой.
"Это выдающий абсолютно артист, для меня огромная радость, огромное счастье, что мне довелось поработать с актером такого масштаба, быть знакомым с личностью такого масштаба. Я очень глубоко соболезную вдове, театру, да и всем нам, потому что людей такого масштаба редко когда встретишь. Очень, очень печально", — сказал Попогребский.
По словам главы гильдии киноведов и кинокритиков Кирилла Разлогова, Леонид Броневой был знаковой фигурой в кинематографе. Будучи актером характерным и яркой индивидуальности, отчетливого гротескового и комического амплуа, он придавал любому фильму, где появлялся, специфическую интонацию, и крупные режиссеры отдавали себе в этом отчет и давали ему роли, которые были скроены для него, отметил эксперт.
"К сожалению, это присутствие ушло от нас, возможности его увидеть в новых картинах не будет, но его роли и воспоминания о театральных работах останутся в истории русской культуры", — добавил собеседник агентства.
На фото: Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
На фото: Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
Увековечить память
За особые заслуги в российской культуре Леонид Броневой был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Он также являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год и многих других наград и профессиональных призов.
В 2008 году он был удостоен премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Простые вещи". В 2013 году Броневой получил театральную премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в субботу сообщил РИА Новости, что память о выдающемся актере Леониде Броневом могут увековечить в Москве.