Артист, который жил профессией. Не стало Леонида Броневого

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Выдающийся артист театра и кино Леонид Броневой ушел из жизни в субботу: человеку, который стал актером поневоле, но всегда отдавался профессии полностью, воплотив на сцене и экране множество запоминающихся ролей, было 88 лет.

Близкие люди, коллеги и поклонники таланта Леонида Броневого простятся с ним в понедельник в Большом зале "Ленкома". Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Свои соболезнования семье актера направил президент РФ Владимир Путин, отметивший его щедрое дарование.

"Его искренне любили зрители разных поколений — за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора. За богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности. Его кончина — это невосполнимая утрата для "Ленкома", для всей отечественной культуры", — говорится в телеграмме президента.

Актер поневоле

Леонид Броневой родился в Киеве в 1928 году в семье бухгалтера и юриста. В юности он не мог и представить, что когда-нибудь станет артистом, который будет вызывать восхищение у многих поколений театралов и поклонников кинематографа. Его родители познакомились во время учебы в университете, мама училась на экономическом факультете, папа – на юридическом. По воспоминаниям Броневого, они были "кристально чистыми людьми", верившими в светлую идею революции.

Впрочем, их судьба складывалась не так уж легко: вопреки просьбам матери стать адвокатом отец выбрал более перспективную, как ему казалось, работу в экономическом отделе НКВД Украины. К середине 1930-х годов он действительно достиг определенных высот в карьере, но уже в 1937 году его арестовали как врага народа, осудили, а семью отправили в Кировскую область.

"Жизнь была сломана. Маме было 27 лет, ей сказали: разведись, жить будет легче. Развелась, но жить легче не стало: в ссылке голодали и холодали. Спустя четыре года вернулись с мамой в Киев, а через несколько дней началась война. Мы еле-еле успели эвакуироваться, немцы заняли город едва ли не на другой день. Мы оказались в южном Казахстане, в городе Чимкенте", — вспоминал Броневой в одном из интервью.

События того времени оказали колоссальное влияние на дальнейшую жизнь Леонида Броневого. Начать с того, что анкета юноши навсегда была испорчена отцовским заключением – для него были закрыты двери практически всех университетов страны. Так Броневой оказался в институте Театрального искусства в Ташкенте, руководство которого совершенно не интересовали сведения о родителях студентов. После окончания учебы в 1951 году он оказался в Челябинской области, в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина. В начале карьеры молодой артист поработал и в Оренбурге, и в Воронеже, пройдя суровую школу провинциального театра, где актеры "играют все".

"В провинции актер вкалывает гораздо больше, чем в столице, приходится готовить по 4-5 спектаклей в год, потому что зрителей больше, чем на 15-20 спектаклей, не наберешь. Дальше — пустой зал. А в Москве люди барские: выпускают в год один спектакль, максимум – два", — рассказывал Броневой.

В Москву! В Москву!

Поворотным моментом в актерской судьбе Леонида Броневого стала встреча с Алексеем Грибовым: молодой актер, впечатленный игрой великого артиста в спектакле по пьесе Максима Горького "На дне", написал ему восторженное письмо и неожиданно для себя получил ответ. При содействии Грибова в 1950 году Броневой поступил в Школу-студию МХАТ, причем сразу на третий курс.

Впрочем, в столице артист не задержался надолго: по окончанию студии его распределили на работу в Грозный. "Я вечером играл Сталина, а утром распродавал свои теплые вещи — там они после Оренбурга оказались не нужны", — подмечал Броневой.

Он вернулся в Москву спустя несколько лет, пытался устроиться на службу и в "Современник", и в Театр имени Пушкина, но везде получал отказ. Лишь в 1962 году ему удалось попасть в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, где он впоследствии проработал 25 лет. Серьезную роль в том периоде его жизни сыграл выдающийся режиссер Анатолий Эфрос – Броневой блистал в спектаклях "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, "Ромео и Джульетта" по Шекспиру, "Сказки старого Арбата" Алексея Арбузова и многих других.

В 1988 году Броневому позвонил режиссер Марк Захаров, худрук "Ленкома", с предложением сыграть роль генерала Крутицкого в "Мудреце" по Александру Островскому. С того времени и до последних дней жизни Броневой играл на сцене Ленкома, воплощая образы доктора Дорна в "Чайке" Антона Чехова, герцога Норфолка в "Королевских играх" Григория Горина, слуги Потапыча в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского и многих других, неизменно собирая полные залы. По словам Захарова, многие работы Броневого по-прежнему остаются непревзойденными.

"Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен. Его роли, которые он создал в фильме "Семнадцать мгновений весны", Дорн в спектакле нашего театра "Чайка", являются незабываемыми, выдающимися работами. Броневой много сделал для "Ленкома". Он участвовал действительно в строительстве и развитии театра и был в этом смысле большим примером. Ленкомовцы его никогда не забудут. Его уход — тяжелейшая утрата", — сказал Захаров РИА Новости.

Сам Броневой говорил, что из тысячи сыгранных спектаклей лишь несколько приближаются к чему-то необыкновенному, а остальные, непонятно почему, радости не приносят…

Жил профессией

Дебют Леонида Броневого в кино состоялся в 1964 году: он сыграл жандармского полковника в картине "Товарищ Арсений" режиссера Ивана Лукинского, но его визитной карточкой стала роль Мюллера в сериале "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой. К тому, что именно этот образ на протяжении многих лет ассоциировался с его фамилией, Броневой относился спокойно.

"Я не отрекаюсь от Мюллера, он уже ко мне пристал, как Чапаев к Бабочкину, и это, кажется, была достойная работа", — говорил актер и добавлял, что на Мюллера совершенно не был похож. "Слава богу, что они мне ни разу не показали его фотографию. Все говорили, что нет хорошей. Если б я увидел, насколько на него не похож – отказался бы от роли", — пояснял Броневой.

Кроме того, Броневой запомнился зрителям по фильмам "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные". Народный артист России Валентин Гафт заявил, что Леонид Броневой был артистом, который не просто играл, а жил своей профессией , был настоящим кумиром самой жизни.

"Не стало великого артиста, любимца народа. Артиста, который не просто играл, а жил своей профессией. Леонид Сергеевич любую роль пропускал через свое сердце, через свою душу. Его искусство всегда доставляло огромное удовольствие. Он блестяще сыграл в фильме "Семнадцать мгновений весны". И то, что я видел в театре, его работы, они замечательные. Люди ходят смотреть на таких артистов, потому что через них, через их игру они что-то узнают о себе", — сказал Гафт РИА Новости.

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которой довелось играть с Броневым в спектаклях "Чайка" и "Мудрец", назвала уход Броневого очень тяжелой утратой не только для "Ленкома", но и для всего театра и кинематографа. По ее словам, характер Броневого не был простым. Он всегда говорил то, что думал, не всегда приятные слова, но оставался открытым и честным человеком, которого любили и уважали.

"Леонид Сергеевич обладал каким-то необычайно тонким внутренним чувством юмора. При этом он всегда был серьезен, а зрители умирали со смеху. Но что говорить, потеря такого человека — это большое горе. Я сочувствую прежде всего его супруге, к которой Леонид Сергеевич относился совершенно удивительно, заботливо, нежно", — добавила актриса.

Артист невероятного масштаба

Одной из последних картин, в которых сыграл Броневой, стал фильм режиссера Алексея Попогребского "Простые вещи". На экране он появился в образе актера Владимира Журавлева, который когда-то был всеобщим любимцем, а после стал забытым и немного капризным стариком. Актер признавался, что согласился на эту роль, поскольку проникся этой историей – историей о достоинстве.

"Уметь надо и стареть, и переживать времена, когда тебе перестают звонить… Показывали тут одного престарелого номенклатурщика – плачет. Сколько уже я видел этих плачущих большевиков! Что плакать? Стареть надо молча, умирать — с достоинством", — говорил Броневой.

Режиссер Алексей Попогребский в беседе с РИА Новости признался, что шокирован известием о кончине Броневого. Он отозвался о нем как об актере и личности невероятного масштаба.

"Это выдающий абсолютно артист, для меня огромная радость, огромное счастье, что мне довелось поработать с актером такого масштаба, быть знакомым с личностью такого масштаба. Я очень глубоко соболезную вдове, театру, да и всем нам, потому что людей такого масштаба редко когда встретишь. Очень, очень печально", — сказал Попогребский.

По словам главы гильдии киноведов и кинокритиков Кирилла Разлогова, Леонид Броневой был знаковой фигурой в кинематографе. Будучи актером характерным и яркой индивидуальности, отчетливого гротескового и комического амплуа, он придавал любому фильму, где появлялся, специфическую интонацию, и крупные режиссеры отдавали себе в этом отчет и давали ему роли, которые были скроены для него, отметил эксперт.

"К сожалению, это присутствие ушло от нас, возможности его увидеть в новых картинах не будет, но его роли и воспоминания о театральных работах останутся в истории русской культуры", — добавил собеседник агентства.

Увековечить память

За особые заслуги в российской культуре Леонид Броневой был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Он также являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год и многих других наград и профессиональных призов.

В 2008 году он был удостоен премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Простые вещи". В 2013 году Броневой получил театральную премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в субботу сообщил РИА Новости, что память о выдающемся актере Леониде Броневом могут увековечить в Москве.