Актриса Елена Шанина рассказала об одной из последних просьб Броневого

Леонид Броневой в роли Фирса во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком

Леонид Броневой в роли Фирса во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Народный артист СССР Леонид Броневой незадолго до смерти просил мороженое, рассказала МК актриса "Ленкома" Елена Шанина.

Накануне вечером она позвонила театральному водителю, который в последнее время всегда был при Броневом.

"В общем звоню, спрашиваю: "Как там Леонид Сергеевич?" А он мне: "Представляешь, мороженое попросил. Я погнал ребят, сейчас принесут", – рассказала Шанина.

Актриса отметила, что не играла с Броневым ни в одном спектакле, но всегда восхищалась его игрой.

"Трудно подобрать слова к его органике, такой тихой, особенной. В таких случаях другой гениальный актёр Евгений Евстигнеев, когда его просили объяснить, как рождается роль, он говорил: "Ну это как желе/компот. Но желе/компот всегда у таких артистов получался гениальным", – призналась Шанина.