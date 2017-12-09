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Культура

Режиссер назвал Броневого артистом и личностью невероятного масштаба

Сюжет:
Умер Леонид Броневой (11)
12:0809.12.2017
(обновлено: 13:20 09.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЛеонид Броневой. архивное фотоЛеонид Броневой. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Режиссер Алексей Попогребский назвал Леонида Броневого актером и личностью невероятного масштаба и признался, что работа с ним приносила огромную радость.

Эпизод из фильма Семнадцать мгновений весны. Архивное фото
© РИА Новости
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"Амплуа — на все руки". Каким актером и человеком был Леонид Броневой

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.

"Это выдающий абсолютно артист, для меня огромная радость, огромное счастье, что мне довелось поработать с актером такого масштаба, быть знакомым с личностью такого масштаба. Я очень глубоко соболезную вдове, театру, да и всем нам, потому что людей такого масштаба редко когда встретишь. Очень, очень печально", — сказал Попогребский РИА Новости. Броневой исполнил одну из главных ролей в его картине "Простые вещи".

Актер Леонид Броневой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прощание с Леонидом Броневым состоится 11 декабря в Большом зале "Ленкома"
На сцене "Ленкома" Броневой создал образы генерала Крутицкого в "Мудреце" по Александру Островскому, доктора Дорна в "Чайке" Антона Чехова, герцога Норфолка в "Королевских играх" Григория Горина, слуги Потапыча в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского и многие другие.

В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".

Велюров, Мюллер, Доктор. Каким мы запомним Леонида Броневого
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького (1974)Перейти в фотобанкОсобую популярность и любовь зрителей Леонид Броневой завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького (1974)
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Особую популярность и любовь зрителей Леонид Броневой завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЛеонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.Актер Московского драматического театра Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Мятеж неизвестных по пьесе Генриха Боровика
© РИА Новости / Александр Макаров
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Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
© Мосфильм (1982)В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".Кадр из фильма Покровские ворота
© Мосфильм (1982)
В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле школы Броневой поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.Актер Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После школы Броневой поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Cinebridge/Мосфильм (1991)Перейти в фотобанкБлагодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".Ольга Волкова, Леонид Броневой, Лия Ахеджакова в фильме Небеса обетованные
© РИА Новости / Cinebridge/Мосфильм (1991)
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Благодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".Председатель правления Сбербанка России Герман Греф, народный артист СССР Леонид Броневой и художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком. 31 января 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
© РИА Новости / В. БаженовПерейти в фотобанкВ 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".Заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы в спектакле по пьесе Г. Гоголя Женитьба
© РИА Новости / В. Баженов
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В 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкС 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.Президент России Владимир Путин награждает орденом За заслуги перед отечеством I степени артиста театра ленком Леонида Броневого. 22 декабря 2014
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".Народный артист СССР Леонид Броневой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Среди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.Президент России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем актера Московского государственного театра Ленком Леонида Броневого. 17 декабря 2008
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСпектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Спектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
© Мосфильм (1982)Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей, для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.Кадр из фильма Покровские ворота
© Мосфильм (1982)
Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей, для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМарк Захаров часто снимал в кино артистов руководимого им театра, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.Актеры Олег Янковский и Леонид Броневой в театре Ленком
© РИА Новости / Илья Питалев
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Марк Захаров часто снимал в кино артистов руководимого им театра, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.Кадр из фильма Формула любви
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОдной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.Актер Леонид Броневой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Одной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.
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