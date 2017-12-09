Режиссер назвал Броневого артистом и личностью невероятного масштаба

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Режиссер Алексей Попогребский назвал Леонида Броневого актером и личностью невероятного масштаба и признался, что работа с ним приносила огромную радость.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.

"Это выдающий абсолютно артист, для меня огромная радость, огромное счастье, что мне довелось поработать с актером такого масштаба, быть знакомым с личностью такого масштаба. Я очень глубоко соболезную вдове, театру, да и всем нам, потому что людей такого масштаба редко когда встретишь. Очень, очень печально", — сказал Попогребский РИА Новости. Броневой исполнил одну из главных ролей в его картине "Простые вещи".

На сцене "Ленкома" Броневой создал образы генерала Крутицкого в "Мудреце" по Александру Островскому, доктора Дорна в "Чайке" Антона Чехова, герцога Норфолка в "Королевских играх" Григория Горина, слуги Потапыча в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского и многие другие.

В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".