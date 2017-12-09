В "Геликон-опере" пройдет премьера новой версии "Пиковой дамы"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Возвращение в репертуар "Геликон-оперы" "Пиковой дамы" завершает оперную трилогию Петра Чайковского в театре, премьера новой версии спектакля пройдет 9 декабря, сообщили в пресс-службе театра.

Созданная всего за 44 дня во Флоренции, опера "Пиковая дама" приобрела всемирную известность и невероятную популярность. 9 декабря состоится премьера спектакля в новой версии, с новыми декорациями и костюмами, а главное – в полной авторской версии без купюр.

"У нас только что состоялась премьера новой версии оперы Чайковского "Мазепа", идет "Евгений Онегин" (17-19 декабря за дирижерский пульт встанет всемирно известный скрипач Максим Венгеров — и это будет большое музыкальное событие), и теперь возвращение в новой редакции "Пиковой дамы" — вершины оперного искусства. Таким образом, у нас получилась оперная трилогия Чайковского", — рассказал накануне премьеры РИА Новости художественный руководитель и постановщик опер Дмитрий Бертман.

Музыкальный руководитель постановки главный приглашенный дирижер театра маэстро Владимир Федосеев, который давно мечтал осуществить постановку оперы "Пиковая дама" в России.

"Если даже оттенять текст, а играть только музыку, все будет понятно, — считает Федосеев. — Музыкой Чайковского все сказано. Это мистика, это человеческие судьбы, это мы — все, что есть в русском народе. Эту оперу нельзя сравнить ни с одной другой".

С маэстро согласен Дмитрий Бертман, который сказал, что "Пиковая дама" вне времени, вне пространства, вне быта.

Над постановкой работали вместе с режиссером и музыкальным руководителем: художники Игорь Нежный и Татьяна Толубьева, хормейстер Евгений Ильин, хореограф Эдвальд Смирнов.