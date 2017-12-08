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Культура

В Лондоне открыли выставку, посвященную наследию Кала-Корейша

23:5008.12.2017
0700
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВид на город Дербент. Архивное фотоВид на город Дербент. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЛОНДОН, 8 дек – РИА Новости. Выставка "Слова камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша", посвященная одному из первых мусульманских поселений на территории России и всей юго-восточной Европы, открылась в лондонском музее Виктории и Альберта в пятницу.

На выставке Владыки океана. Сокровища Португальской империи XVI — XVIII вв в Московском Кремле. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Выставка о культуре Португалии XVI–XVIII вв открылась в Московском Кремле
"Кала-Корейш, затерянный высоко в горах Дагестана, когда-то был столицей воинственного ханства и ведет свою историю с доисламских времен. На его кладбище, ставшем местом паломничества, покоятся правители с 12 по 19 век. Ранее выставку уже могли оценить посетители Эрмитажа, где экспозиция была представлена в сентябре-октябре этого года. Теперь и британская публика может погрузиться в мир восточных поэтических текстов, выбитых на старинных надгробиях, и насладиться искусной резьбой по камню", — сообщили РИА Новости в фонде "Пери", выступившем организатором выставки.

Выставка имеет свою специфику: в экспозиции представлены не оригинальные объекты, а копии.

"Экспозиция призвана показать возможности новых технологий для демонстрации труднодоступных объектов культуры и истории, по созданию интерактивной среды, позволяющей не только видеть выставленные экспонаты, но и получать дополнительную информацию, взаимодействуя с ними. Современные технические средства дают нам возможность посетить горное селение, в прямом смысле прикоснуться к его святыням, попытаться самостоятельно найти источник их поэтического вдохновения", — заявили в фонде.

Для российского Эрмитажа подобная выставка – первый опыт работы с копиями, ранее музей выставлял только оригиналы. Музей Виктории и Альберта уже давно работает с репликами произведений искусства.

Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выходные в Москве: выставка "Актуальная Россия" и новый фильм Каурисмяки
Выставка начала работу в рамках проведения заключительной конференции по созданию новой Международной конвенции о копировании объектов искусства и культуры. Вопросы о том, как будут выглядеть музеи будущего, кому принадлежит право на цифровые копии объектов культуры, что нужно сделать, чтобы мировое культурное наследие стало доступным во всех уголках мира, обсуждались в течение 2017 года на конференциях, проходящих в крупнейших музеях мира.

Проект разработки конвенции приурочен к 150-летней годовщине подписания первой Международной конвенции по копированию и уникальному воспроизведению культурных объектов, инициированной Генри Колом, создателем и первым директором музея Виктории и Альберта. Она была подписана в 1867 году большинством королевских домов Европы, включая российский императорский дом.

Проект стартовал 18 мая 2017 года в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО, поддержавшей идею о создании конвенции. Обновленная конвенция охватила не только Европу, но учла существующие подходы и практики, используемые на других континентах. Помимо России и Великобритании конференции прошли также в США (Смитсоновский институт), Арабских Эмиратах (Лувр Абу-Даби) и Китае (Запретный город).

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