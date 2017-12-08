Бесконечное стремление к красоте: Большой театр показал "Нуреева"

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Историю прекрасной и трагической жизни уникального артиста балета Рудольфа Нуреева рассказывает спектакль Большого театра, долгожданная премьера которого пройдет 9 декабря на Исторической сцене Большого театра. Накануне, в пятницу прошла генеральная репетиция.

Создатели этого масштабного и необыкновенного балета – хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий и режиссер Кирилл Серебренников, которых знают по их предыдущей блестящей работе — балету "Герой нашего времени" на сцене Большого. Поэтому особые ожидания были связаны с их новой постановкой.

И танец, и драма, и опера

"Нуреев" – это не балет в чистом виде – все искусства объединились здесь, чтобы воссоздать жизнь большого таланта, необыкновенной личности.

"Для меня это артист другого ряда. Это явление в мировом балете… Нуреева я видел на сцене только один раз… Это была середина 1980-х. Нуреев был уже не молод, его физические возможности были ограничены. Но магия была невероятная. Он завораживал, даже не поражая технически…" — вспоминал Посохов.

По его словам, в спектакле он не хотел документальности, считал, что чем дальше от нее, тем правильнее.

"Мне сложно передать на словах форму нашего спектакля – это не балет в том понимании, к которому привыкли в России. Мы соединяем танец, драму, оперу. У нас нет последовательной драматической линии, спектакль состоит из событий-вспышек…" — сказал накануне премьеры Посохов.

Перед зрителями проходит жизнь великого артиста: Санкт-Петербург – Вагановское училище – Париж 60-х, встреча с Эриком Бруном, его знаменитые партнерши – Марго Фонтейн и Наталья Макарова, последнее лето на его архипелаге Ли-Галли, последний спектакль, и его дебют в качестве дирижера Венского симфонического оркестра 26 июня 1991-го года, уже перед самой кончиной.

"Это спектакль про бесконечное стремление к красоте, поиск свободы через красоту. И про иллюзии и разочарования с этим связанные", — так описал идею балета Серебренников в интервью.

Давняя мечта

Желание поставить балет о Нурееве была давней мечтой Посохова. По его словам, когда-то фильм о Рудольфе Нурееве хотел снять его друг Юрий Борисов, которого уже нет на свете. Но у Посохова остался сценарий, который и не давал покоя хореографу.

Он хотел поставить балет, и когда возникла идея новой постановки в Большом, он предложил в числе других названий балет "Нуреев", и выбор пал именно на него. Во многом потому, что 17 марта 2018 года мир будет отмечать 80-летие великого артиста. Посохов решил продолжить работу со своей новой творческой командой — Кириллом Серебренниковым и Ильей Демуцким.

"Я благодарен Илье и Кириллу, потому что работа с ними меня обогатила. Они свели меня с пути банальщины, какой- то каждодневной рутины, чисто балетной ограниченности. И вдруг оказалось, что можно делать вещи намного интереснее, намного музыкальнее. Я каждый раз получаю удовольствие, работая с этими талантливыми людьми", — сказал Посохов.

Ново, необычно, интересно

И действительно все было ново, необычно, интересно в этом спектакле. Прекрасная музыка Демуцкого, который стал уже настоящим балетным композитором, как всегда восхитительная хореография Посохова, изобретательная режиссура Серебренникова, сценография и роскошные костюмы.

И лучшие из лучших – солисты балета и оперы Большого театра. Невозможно не отметить блистательное выступление примы-балерины Большого Светланы Захаровой, которая была сегодня в роли Натальи Макаровой. И, конечно, премьера балета, Артема Овчаренко, создавшего образ Нуреева.

Вместе с Артемом над ролью Нуреева работают Владислав Лантратов и Игорь Цвирко. Также главные партии репетируют: Денис Савин, Владислав Козлов, Мария Александрова, Кристина Кретова, Нина Капцова, Екатерина Шипулина, Вячеслав Лопатин, Георгий Гусев и другие.