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Культура

Бесконечное стремление к красоте: Большой театр показал "Нуреева"

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Главное за 8 декабря 2017 года (8)
18:3508.12.2017
(обновлено: 18:57 08.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБольшой театр России. Архивное фотоБольшой театр России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Историю прекрасной и трагической жизни уникального артиста балета Рудольфа Нуреева рассказывает спектакль Большого театра, долгожданная премьера которого пройдет 9 декабря на Исторической сцене Большого театра. Накануне, в пятницу прошла генеральная репетиция.

Афиша балета Нуреев. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Урин не исключил, что спектакль "Нуреев" вызовет споры

Создатели этого масштабного и необыкновенного балета – хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий и режиссер Кирилл Серебренников, которых знают по их предыдущей блестящей работе — балету "Герой нашего времени" на сцене Большого. Поэтому особые ожидания были связаны с их новой постановкой.

И танец, и драма, и опера

"Нуреев" – это не балет в чистом виде – все искусства объединились здесь, чтобы воссоздать жизнь большого таланта, необыкновенной личности.

"Для меня это артист другого ряда. Это явление в мировом балете… Нуреева я видел на сцене только один раз… Это была середина 1980-х. Нуреев был уже не молод, его физические возможности были ограничены. Но магия была невероятная. Он завораживал, даже не поражая технически…" — вспоминал Посохов.

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Премьеры декабря: "Нуреев" в Большом театре и "Пигмалион" Хейфеца
По его словам, в спектакле он не хотел документальности, считал, что чем дальше от нее, тем правильнее.

"Мне сложно передать на словах форму нашего спектакля – это не балет в том понимании, к которому привыкли в России. Мы соединяем танец, драму, оперу. У нас нет последовательной драматической линии, спектакль состоит из событий-вспышек…" — сказал накануне премьеры Посохов.

Перед зрителями проходит жизнь великого артиста: Санкт-Петербург – Вагановское училище – Париж 60-х, встреча с Эриком Бруном, его знаменитые партнерши – Марго Фонтейн и Наталья Макарова, последнее лето на его архипелаге Ли-Галли, последний спектакль, и его дебют в качестве дирижера Венского симфонического оркестра 26 июня 1991-го года, уже перед самой кончиной.

"Это спектакль про бесконечное стремление к красоте, поиск свободы через красоту. И про иллюзии и разочарования с этим связанные", — так описал идею балета Серебренников в интервью.

Давняя мечта

Желание поставить балет о Нурееве была давней мечтой Посохова. По его словам, когда-то фильм о Рудольфе Нурееве хотел снять его друг Юрий Борисов, которого уже нет на свете. Но у Посохова остался сценарий, который и не давал покоя хореографу.

Зрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Хореограф Юрий Посохов сообщил, что приступил к репетициям балета "Нуреев"

Он хотел поставить балет, и когда возникла идея новой постановки в Большом, он предложил в числе других названий балет "Нуреев", и выбор пал именно на него. Во многом потому, что 17 марта 2018 года мир будет отмечать 80-летие великого артиста. Посохов решил продолжить работу со своей новой творческой командой — Кириллом Серебренниковым и Ильей Демуцким.

"Я благодарен Илье и Кириллу, потому что работа с ними меня обогатила. Они свели меня с пути банальщины, какой- то каждодневной рутины, чисто балетной ограниченности. И вдруг оказалось, что можно делать вещи намного интереснее, намного музыкальнее. Я каждый раз получаю удовольствие, работая с этими талантливыми людьми", — сказал Посохов.

Ново, необычно, интересно

И действительно все было ново, необычно, интересно в этом спектакле. Прекрасная музыка Демуцкого, который стал уже настоящим балетным композитором, как всегда восхитительная хореография Посохова, изобретательная режиссура Серебренникова, сценография и роскошные костюмы.

Режиссер Кирилл Серебренников в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СК пока не разрешил Серебренникову посещение репетиции балета "Нуреев"

И лучшие из лучших – солисты балета и оперы Большого театра. Невозможно не отметить блистательное выступление примы-балерины Большого Светланы Захаровой, которая была сегодня в роли Натальи Макаровой. И, конечно, премьера балета, Артема Овчаренко, создавшего образ Нуреева.

Вместе с Артемом над ролью Нуреева работают Владислав Лантратов и Игорь Цвирко. Также главные партии репетируют: Денис Савин, Владислав Козлов, Мария Александрова, Кристина Кретова, Нина Капцова, Екатерина Шипулина, Вячеслав Лопатин, Георгий Гусев и другие.

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Культура
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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bolakin
Осталось повесить радужный флаг над большим...
18:42
08.12.2017
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