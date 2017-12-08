Анимационный фильм "Фиксики. Большой секрет" вышел в прокат в Турции

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Международный прокат российского полнометражного анимационного фильма "Фиксики. Большой секрет" стартовал с показов в Турции, где мультфильм вышел на 200 экранах, сообщила пресс-служба компании "Блиц Фильм".

"Международный прокат полнометражного анимационного фильма "Фиксики. Большой секрет" стартовал с показов в Турции. Мультфильм вышел на турецком языке на 200 экранах. Зимой намечен прокат в странах Балтии: в Литве фильм выйдет прямо на рождественские каникулы, 26 декабря 2017 года, в Латвии – 26 января 2018 года и в Эстонии – 2 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Фильм будет доступен как в дубляже на национальные языки, так и в оригинале для русскоязычной аудитории, уточнили в пресс-службе.

Премьера фильма "Фиксики. Большой секрет" в России и СНГ состоялась 27 октября, и за месяц он собрал более 420 миллионов рублей. Фильм создан продюсерской компанией и студией "Аэроплан". Сопродюсером проекта выступила компания "Блиц Фильм".

Мультфильм "Фиксики" рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Изначально герои существовали в рамках анимационного сериала, а в этом году вышел и полнометражный фильм.