Выходные в Москве: выставка "Актуальная Россия" и новый фильм Каурисмяки

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Выставка "Актуальная Россия: игра в классиков" в Музее декоративно-прикладного искусства и второе открытие экспозиции работ американского фотографа Джока Стерджеса, которую ранее закрывали из-за недовольства общественности, а также спектакль "Черный аферист" и показы фильмов "По ту сторону надежды" Аки Каурисмяки и "Битва полов" Джонатана Дейтона и Валери Фэрис пройдут в Москве в эти выходные.
Выставки
В экспозиции представлены работы 50 авторов – от абстрактных инсталляций до классических образцов академической живописи. С произведениями академиков живописи и звёзд российской арт-сцены соседствуют эксперименты цифровых художников. Работы Василия Шульженко и Игоря Пестова, Дианы Воубы и Егора Плотникова, Андрея Люблинского и Юлии Малининой, Михаила Розанова и Дамира Муратова предлагают зрителю переосмыслить значение термина "классика" в контексте актуального искусства.
На нынешней экспозиции представлено около 20 фотографий Джока Стерджеса, а также многочисленные вырезки из материалов СМИ, освещавших конфликт в прошлом году, комментарии пользователей, которые приходили в галерею в тот момент, подробная хронология событий, документы криминальной экспертизы и следствия.
Впрочем, уже в пятницу мужчина в женской одежде, находившийся в компании двух женщин, облил на выставке неизвестной жидкостью с резким запахом фотографию и пол. Охрана вызвала полицию, написали заявление и его увели.
Театр
В театре "Практика" покажут детский спектакль "Слон Хортон" по мотивам "Сказок про Слона Хортона" американского поэта Доктора Сьюза, одного из самых популярных современных англоязычных писателей.
Кино
На этой неделе в прокат вышла меланхоличная комедия знаменитого финского режиссера Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды". Где-то на окраине "асфальтовых джунглей" Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрема, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрем и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.
В этом ей мешает стареющий ветеран мужского тенниса, который переживает кризис отношений и решает компенсировать неудачу в личной жизни матчем с Билли Джин Кинг, в котором он хочет доказать, что женщины играть в теннис не умеют. Оппонентом Эммы Стоун стал Стив Кэрелл, известный, прежде всего, по роли непутевого менеджера среднего звена Майкла Скотта в сериале "Офис".