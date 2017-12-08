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Культура

Выходные в Москве: выставка "Актуальная Россия" и новый фильм Каурисмяки

15:1408.12.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЦентре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Архивное фотоЦентре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Выставка "Актуальная Россия: игра в классиков" в Музее декоративно-прикладного искусства и второе открытие экспозиции работ американского фотографа Джока Стерджеса, которую ранее закрывали из-за недовольства общественности, а также спектакль "Черный аферист" и показы фильмов "По ту сторону надежды" Аки Каурисмяки и "Битва полов" Джонатана Дейтона и Валери Фэрис пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки

На выставке Владыки океана. Сокровища Португальской империи XVI — XVIII вв в Московском Кремле. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Выставка о культуре Португалии XVI–XVIII вв открылась в Московском Кремле
Во всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась ежегодная коллективная выставка главных тенденций современного искусства "Актуальная Россия: игра в классиков". По словам организаторов, выставка продолжает цикл "Всегда современное", объединяющий работы художников разных поколений и демонстрирующий не столько разницу между ними, сколько преемственность художественных эпох.

В экспозиции представлены работы 50 авторов – от абстрактных инсталляций до классических образцов академической живописи. С произведениями академиков живописи и звёзд российской арт-сцены соседствуют эксперименты цифровых художников. Работы Василия Шульженко и Игоря Пестова, Дианы Воубы и Егора Плотникова, Андрея Люблинского и Юлии Малининой, Михаила Розанова и Дамира Муратова предлагают зрителю переосмыслить значение термина "классика" в контексте актуального искусства.

Посетительница на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В Москве вновь откроется выставка фотографа Стерджеса
В Центре фотографии имени братьев Люмьер со второй попытки открылась выставка американского фотографа Джока Стерджеса. В прошлом году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии.

На нынешней экспозиции представлено около 20 фотографий Джока Стерджеса, а также многочисленные вырезки из материалов СМИ, освещавших конфликт в прошлом году, комментарии пользователей, которые приходили в галерею в тот момент, подробная хронология событий, документы криминальной экспертизы и следствия.

Впрочем, уже в пятницу мужчина в женской одежде, находившийся в компании двух женщин, облил на выставке неизвестной жидкостью с резким запахом фотографию и пол. Охрана вызвала полицию, написали заявление и его увели.

Театр

Московский академический театр имени В.Маяковского. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Театр имени Маяковского представляет свою версию пьесы Шоу "Пигмалион"
В театре Наций покажут спектакль "Честный аферист". Как отмечают в театре, взяв за основу постановки легендарную пьесу Вальтера Газенклевера "Честный аферист", режиссер Искандэр Сакаев во многом предопределил эстетику, в которой должны будут существовать актеры. С одной стороны – это кабаре, популярные в Германии в 30-е годы (именно тогда и была создана пьеса). Легкость языка и стиля комедии Газенклевера невольно подталкивает читающего или смотрящего именно к этому жанру. С другой стороны за юмором и легкостью, принесшим пьесе огромную мировую популярность, скрывается надрывное предощущение фашистского диктата, Второй Мировой войны, слома и раскола общества. Именно это предощущение выводит описываемые события из антрепризно-комических в сферу драматических, психологических и социальных.

В театре "Практика" покажут детский спектакль "Слон Хортон" по мотивам "Сказок про Слона Хортона" американского поэта Доктора Сьюза, одного из самых популярных современных англоязычных писателей.

Кадр из фильма Трансформеры: Последний рыцарь
© Di Bonaventura Pictures (2017)
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"Жил в Африке слон по имени Хортон. Он был простодушный и очень добрый, а потому часто оказывался в совершенно невероятных ситуациях. Вот и в этой истории пришлось безотказному Хортону высиживать в птичьем гнезде птенца, потому что мама… Впрочем, не будем рассказывать то, что лучше посмотреть", — отмечают в театре.

Кино

На этой неделе в прокат вышла меланхоличная комедия знаменитого финского режиссера Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды". Где-то на окраине "асфальтовых джунглей" Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрема, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрем и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Кинопремьеры недели: "Битва полов" и байопик про Сэлинджера
Также в кино можно посмотреть новый фильм от создателей "Маленькая мисс счастье" и "Руби Спаркс" Джонатана Дейтона и Валери Фэрис "Битва полов". На этот раз они обращаются к реальной истории теннисистки Билли Джин Кинг в исполнении оскароносной Эммы Стоун, которая в начале семидесятых становится самой высокооплачиваемой женщиной-теннисисткой в мире. Однако этого ей оказывается мало, и она решает бороться с мужским шовинизмом в спорте и организовать свой собственный теннисный турнир для женщин.

В этом ей мешает стареющий ветеран мужского тенниса, который переживает кризис отношений и решает компенсировать неудачу в личной жизни матчем с Билли Джин Кинг, в котором он хочет доказать, что женщины играть в теннис не умеют. Оппонентом Эммы Стоун стал Стив Кэрелл, известный, прежде всего, по роли непутевого менеджера среднего звена Майкла Скотта в сериале "Офис".

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