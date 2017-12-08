Егор Борисов: Якутия развивает собственное кинопроизводство

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Власти Якутии поддерживают развитие собственного кинопроизводства в регионе, привлекая, в том числе, местный бизнес, сообщил глава республики Егор Борисов.

"Мы выделяем 5 миллионов рублей на кинопроизводство", — сказал Борисов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что население Якутии очень бережно относится к своей культуре и искусству, поэтому активно снимает свое кино, которое пользуется большим спросом. "Народ сам по себе любит кино, которое производится нашими людьми. Это кино малозатратное. Многие фильмы снимаются прямо в сельской местности, в городах. То есть мы живем обычной жизнью, а они (кинематографисты) выбирают направление, тему, которая будет интересна, и начинают снимать. В год снимается около таких 20 фильмов. И они очень кассовые. Когда такие фильмы появляются, неделями нельзя купить билет", — отметил Борисов.

По его словам, актеры и режиссеры из Якутии, которые работают над созданием подобных фильмов, получали специальное образование в Санкт-Петербурге и Москве.

"Пытаемся и большие классические фильмы производить. Была первая попытка – "Тайна Чингисхана". Достаточно противоречивый, но нормальный фильм получился", — сообщил Борисов, добавив, что сейчас снимается еще ряд исторических фильмов, один из которых приурочен к 385-летию вхождения Якутии в состав РФ.

"Как поддерживаем? Мы в основном обращаемся к спонсорам, предприятиям. Конечно, средств не хватает, но насколько получается, стараемся поддерживать", — сказал глава Якутии.

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