Егор Борисов: Якутия развивает собственное кинопроизводство

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Власти Якутии поддерживают развитие собственного кинопроизводства в регионе, привлекая, в том числе, местный бизнес, сообщил глава республики Егор Борисов.
"Мы выделяем 5 миллионов рублей на кинопроизводство", — сказал Борисов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, актеры и режиссеры из Якутии, которые работают над созданием подобных фильмов, получали специальное образование в Санкт-Петербурге и Москве.
"Пытаемся и большие классические фильмы производить. Была первая попытка – "Тайна Чингисхана". Достаточно противоречивый, но нормальный фильм получился", — сообщил Борисов, добавив, что сейчас снимается еще ряд исторических фильмов, один из которых приурочен к 385-летию вхождения Якутии в состав РФ.
"Как поддерживаем? Мы в основном обращаемся к спонсорам, предприятиям. Конечно, средств не хватает, но насколько получается, стараемся поддерживать", — сказал глава Якутии.