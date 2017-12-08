На подмосковном кинофестивале "Точка зрения" показали 13 новых фильмов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фестиваль отечественного кино "Точка зрения", в рамках которого жители Подмосковья смогли посмотреть 13 новых российских художественных фильмов и встретится со звездами киноискусства, прошел в подмосковном Звенигороде, сообщает портал правительства Московской области.

Как сообщается на сайте фестиваля, его отличительной чертой является неконкурсная основа. Оценку кинокартинам ставят сами зрители — путем размещения отзывов и публикаций в интернете, в соцсетях и на сайтах, посвященных культурным мероприятиям.

Всего картины посмотрело не менее пяти тысяч зрителей. За четыре дня состоялось 13 кинопоказов, среди которых были призеры различных кинофестивалей уходящего года и авторские картины, еще не вышедшие в широкий прокат: "Частное пионерское-3. Привет, взрослая жизнь!", "Карп отмороженный", "Любовь и Сакс", "Училка", "Аритмия", "Рай" и другие", — сообщила пресс-служба Минкульта Московской области.

Местом проведения кинофорума стал звенигородский культурный центр имени Любови Орловой, а основным организаторами выступили "Мособлкино" и министерство культуры Московской области, которое с 2016 года реализует в регионе проект "Наше Подмосковье — наше кино".

В рамках фестиваля прошла премьера фильма "Любовь и Сакс" и встреча с режиссером картины Аллой Суриковой. После демонстрации картины "Частное пионерское-3. Привет, взрослая жизнь!" со зрителями пообщалась исполнительница главной роли, актриса Анфиса Вистингаузен. С публикой также встретились члены съемочной группы нового фильма "Училка" и создатели картины "Карп отмороженный" с Мариной Нееловой и Алисой Фрейндлих в главных ролях. Звенигородцы стали первыми зрителями картины, выходящей в прокат только в январе будущего года. Перед зрителями фестиваля также выступили звезды кино Сергей Безруков и Нона Гришаева.