Актер Джеффри Раш подал в суд на Daily Telegraph за клевету, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Актер Джеффри Раш подал в суд на австралийское издание Daily Telegraph за клевету из-за публикации в газете о его "неподобающем поведении", сообщает издание Guardian.
"Сегодня я подал заявление о клевете в федеральный суд Австралии на Daily Telegraph", — заявил актер. "Это для того, чтобы ответить на преувеличения, ложь и сфальсифицированные утверждения обо мне… Они разместили ложные заявления с напыщенными заголовками на первых страницах", — добавил Раш.
Как отмечает портал news.com.au, актер сообщил, что эти заявления нанесли "непоправимый вред репутации". "Ситуация нетерпима, и теперь мне придется оправдывать свое доброе имя через суды", — заявил Раш.
По данным портала, дело будет рассматриваться в суде в Сиднее 8 февраля. В ответ на действия Раша редактор Daily Telegraph Крис Дор заявил, что издание будет защищать свою позицию в суде.
Австралийский актер театра, кино и телевидения Джеффри Раш — обладатель премии "Оскар" за роль в фильме "Блеск" 1996 года. Также актер является лауреатом премий BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони".