Актер Джеффри Раш подал в суд на Daily Telegraph за клевету, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Актер Джеффри Раш подал в суд на австралийское издание Daily Telegraph за клевету из-за публикации в газете о его "неподобающем поведении", сообщает издание Guardian.

Ранее театральная компания Sydney Theatre Company (STC) выпустила заявление, в котором сообщила о получении жалобы в отношении Джеффри Раша из-за его "неподобающего поведения" во время постановки "Короля Лира" в 2015 году. Оно было опубликовано изданием Daily Telegraph. Сам 66-летний Раш отверг обвинения и обратился в компанию за объяснениями, кто и в чем именно его обвиняет, но компания отказалась раскрыть подробности. Впоследствии Раш оставил пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения (AACTA).

"Сегодня я подал заявление о клевете в федеральный суд Австралии на Daily Telegraph", — заявил актер. "Это для того, чтобы ответить на преувеличения, ложь и сфальсифицированные утверждения обо мне… Они разместили ложные заявления с напыщенными заголовками на первых страницах", — добавил Раш.

Как отмечает портал news.com.au, актер сообщил, что эти заявления нанесли "непоправимый вред репутации". "Ситуация нетерпима, и теперь мне придется оправдывать свое доброе имя через суды", — заявил Раш.

По данным портала, дело будет рассматриваться в суде в Сиднее 8 февраля. В ответ на действия Раша редактор Daily Telegraph Крис Дор заявил, что издание будет защищать свою позицию в суде.

Австралийский актер театра, кино и телевидения Джеффри Раш — обладатель премии "Оскар" за роль в фильме "Блеск" 1996 года. Также актер является лауреатом премий BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони".