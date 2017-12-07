Музыкант Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан в четверг получил от принца Чарльза Орден Британской империи, сообщает издание Sun.

Today Ed Sheeran was made an MBE (Member of the order of the British Empire) by the Prince Wales



Ate @kayepooot and @kimpoyfeliciano Fan po ba kayo ni @edsheeran? E congrats niyo naman po sya please, alam kung kinanata yun ni Kimpoy ang Perfect ❤ pic.twitter.com/Gx8CMDDreH — Anuela Samantha Wollenberg (@anuela_samtha) 7 декабря 2017 г.

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце. Музыкант был удостоен Ордена за его вклад в области музыки и благотворительности.

Как сообщает издание, получив награду, Ширан заявил, что был бы счастлив выступить на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Музыкант уточнил, что такой просьбы от пары пока не поступало.