Музыкант Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи

Возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов мира американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Джон Комбс, больше известный под псевдонимом Пи Дидди. Сорокавосьмилетний артист за минувший год заработал 130 миллионов долларов во многом благодаря продаже части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды.
Вторую строчку рейтинга Forbes занимает американская певица Бейонсе, доход которой составил 105 миллионов долларов. Большую часть этой суммы исполнительнице принесло мировое турне в поддержку ее альбома Lemonade.
На четвертом месте списка канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения Эйбел Макконен Тесфайе, больше известный как The Weeknd. За минувший год доход артиста составил 92 миллиона долларов.
Традиционный участник списка самых успешных музыкантов мира группа Coldplay в этом году заняла пятое место рейтинга. За минувший год благодаря туру в поддержку седьмого студийного альбома A Head Full of Dreams британцам удалось заработать 88 миллионов долларов.
Воссоединившиеся рокеры из группы Guns N' Roses оказались на шестой строчке рейтинга Forbes благодаря чрезвычайно успешному турне по пяти континентам Not In This Lifetime. За минувший год музыканты заработали 84 миллиона долларов.
На седьмом месте рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира - канадский певец Джастин Бибер. Исполнителю за год удалось заработать 83,5 миллиона долларов. Доход артисту принесли 105 отыгранных концертов, рекламный контракт с брендом Calvin Klein, а также более миллиарда скачиваний его приложения для смартфонов Justmoji.
Американский рок- и фолк-музыкант, автор песен Брюс Спрингстин, заработав за год 75 миллионов долларов, оказался на восьмой строчке списка. Доход артисту принесли мемуары Born to Run, которые вышли в паре с альбомом Chapter and Verse.
Замыкают десятку самых высокооплачиваемых музыкантов мира легендарные рокеры из группы Metallica. Одни из пионеров трэш-металла за минувший год выпустили десятый студийный альбом Hardwired... To Self-Destruct и отправились в мировое турне, что принесло им 66,5 миллиона долларов.
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