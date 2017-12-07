"Спасибо, Джонни": Эйфелеву башню подсветят в память о французском рокере

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Надпись "Спасибо, Джонни" будет выведена на фасад Эйфелевой башни и стадиона в Берси в Париже в память о французской рок-звезде Джонни Холлидее, заявила мэр столицы Анн Идальго.

Джонни Холлидей скончался в среду в возрасте 74 лет от рака легких в своём доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта, и его состояние ухудшилось.

"С вечера пятницы и до воскресенья мы выведем надпись "Спасибо, Джонни" на Эйфелеву башню. Эту же надпись можно будет увидеть на фасаде Accor Hotels Arena, концертного стадиона, где он выступал чаще всего", — написала Идальго в Twitter.

De vendredi soir à dimanche soir, nous projeterons le message "Merci Johnny" sur @LaTourEiffel. Il sera aussi visible sur la façade de l'@AccorH_Arena, la salle de spectacle où il s'est le plus produit au fil de sa formidable carrière, qui disposera des livres d'or dans son hall. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 декабря 2017 г.

​Транспортная компания Парижа и столичного региона RATP также почтила память рокера, временно переименовав одну из станций парижской подземки — станция Duroc на некоторое время стала DuRock Johnny. Фотография вывески с новым названием опубликована в Twitter транспортной компании.

Hommage à Johnny Hallyday station Duroc(k). pic.twitter.com/PxvGVd9s7c — Groupe RATP (@GroupeRATP) 6 декабря 2017 г.

В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что в субботу, 9 декабря, в Париже состоится "народное памятное мероприятие" в честь Холлидея. Согласно тексту коммюнике, похоронная процессия начнется у Триумфальной арки, проследует по Елисейским полям к площади Согласия (Конкорд) и завершится молебном в церкви Мадлен.

Ожидается, что в ходе памятной церемонии выступит президент Франции Эммануэль Макрон. В мероприятии также примет участие его жена Брижит.

​Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.

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