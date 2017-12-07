"Табакерка" представляет премьеру спектакля "Ночи Кабирии"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Ночи Кабирии" — так называется новый спектакль московского Театра под руководством Олега Табакова, известного в народе под названием "Табакерка". Спектакль поставили актрисы Алена Лаптева и Янина Колесниченко по киносценарию легендарной картины Федерико Феллини "Ночи Кабирии".

Сценическая версия

В главной роли в спектакле "Ночи Кабирии" выступила недавняя выпускница театральной школы Табакова Наташа Попова, и впервые после большого перерыва на сцену в этой постановке выйдет актриса Евдокия Германова. Премьерные показы пройдут на сцене на Чаплыгина 7, 8, 19 и 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Фильм знаменитого итальянского режиссера "Ночи Кабирии" с участием его музы и великолепной актрисы Джульетты Мазины старшее поколение знает наизусть, а нынешнее, если и не видело фильм, то, безусловно, слышало и нем и его выдающемся создателе.

Ставить спектакль по такому знаменитому фильму — это всегда большой риск. Да и браться за такую работу можно только тогда, когда есть актриса на главную роль. И вот такая актриса выросла в Театральной школе Олега Павловича Табакова. Это Наташа Попова, которая теперь является актрисой "Табакерки".

"Все начиналось еще в школе, где мы вместе с Яниной преподаем, и вот там мы и решили приготовить со студентами небольшой отрывок по фильму Феллини. А через два года нам предложили поставить полноценный спектакль в театре. Самое главное у нас было — исполнительница на роли Кабирии — Наташа Попова, которая стала уже актрисой театра", — сказала накануне премьеры Лаптева.

Кабирия из "Табакерки"

По словам режиссеров, они придумали музыкально-танцевальное решение спектакля, которое, как им показалось, будет вполне оправдано и созвучно фильму, в котором у Феллини заложено очень много музыки.

"Для меня такая роль — настоящий подарок, — сказала Попова. — Когда я узнала об этом, то от радости даже заплакала. Я счастлива: мне нравится, что мы делаем, чем занимаемся, что наши педагоги и режиссеры дают нам полную свободу на сцене, мы придумываем, пробуем. К нам огромное доверие, и мы, конечно, стараемся изо всех сил, чтобы его оправдать".

Вместе с молодыми, начинающими свой путь в театре, в спектакле участвует известная актриса театра и кино Евдокия Германова, за которой с молодости закрепилась слава русской Джульетты Мазины. Ее появление на сцене "Табакерки" после большого перерыва станет приятным сюрпризом для многочисленных поклонников ее таланта.

"Я с удовольствием играю с молодыми, я много преподаю, поэтому для меня это нормальное состояние, — сказала актриса. — Энергия молодых — это самое прекрасное, что может быть, и самое прекрасное, когда видишь, что у них получается".

По словам Германовой, стараться сделать что-то похожее на фильм не нужно, потому что все равно нельзя повторить то, что было создано.

"И очень хорошо, что режиссеры не искали сходства. Та история из прошлого века. А нынешний спектакль — про сегодня, — отметила Германова. — Спектакль "Ночи Кабирии" — это совершенно современная история. Тогда по-другому бились сердца, были другие ценности, не было такой изощренной жестокости, такой жажды любви, тепла. А здесь сегодняшняя энергия, страсть и боль, цинизм и ранимость".

Над спектаклем работали…

Вместе с режиссерами над постановкой работали сценограф Ольга Рябушинская, художник по костюмам Евгения Панфилова, хореограф Николай Реутов.

В спектакле заняты: Наталья Попова, Василий Бриченко, Анастасия Богатырева, Алена Гончарова, Олеся Ленская, Никита Уфимцев, Максим Теняков, Андрей Хисамиев, Максим Сачков, Евдокия Германова и другие.