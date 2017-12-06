Группа женщин обратилась в суд в Нью-Йорке с иском против Вайнштейна

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке коллективный иск против голливудского продюсера Харви Вайнштейна и представителей основанной им компании, сообщили в юридической фирме Hagens Berman and Armenta Law Firm, которая представляет интересы истиц.

"Шесть истиц, обратившихся в суд, действуют от имени предполагаемой категории, куда входят сотни других женщин в развлекательной индустрии, которые пострадали от насилия и других видов сексуальных домогательств", — говорится в пресс-релизе фирмы.

Отмечается, что иск подан против Харви Вайнштейна, его брата Боба и руководства основанной ими киностудии Мiramax.

Ранее в октябре Харви Вайнштейн был уволен со всех постов, его обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейна исключили из американской и британской киноакадемий, американской телевизионной академии, а также из гильдии продюсеров. Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о своей продаже частному инвестору.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.