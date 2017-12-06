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Культура

Кинопремьеры недели: "Битва полов" и байопик про Сэлинджера

14:1206.12.2017
(обновлено: 14:13 06.12.2017)
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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Драма "Битва полов" с Эммой Стоун и Стивом Кэреллом, биографическая картина о Джероме Сэлинджере "За пропастью во ржи", немецкая криминальная комедия "Четверо против банка" и новогодняя комедия "Очень плохие мамочки-2" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Битва полов

Фильм от создателей "Маленькая мисс счастье" и "Руби Спаркс" Джонатана Дейтона и Валери Фэрис. На этот раз они обращаются к реальной истории теннисистки Билли Джин Кинг в исполнении оскароносной Эммы Стоун, которая в начале семидесятых становится самой высокооплачиваемой женщиной-теннисисткой в мире. Однако этого ей оказывается мало, и она решает бороться с мужским шовинизмом в спорте и организовать свой собственный теннисный турнир для женщин. В этом ей мешает стареющий ветеран мужского тенниса, который переживает кризис отношений и решает компенсировать неудачу в личной жизни матчем с Билли Джин Кинг, в котором он хочет доказать, что женщины играть в теннис не умеют. Оппонентом Эммы Стоун стал Стив Кэрелл, известный, прежде всего, по роли непутевого менеджера среднего звена Майкла Скотта в сериале "Офис".

На сайте Rotten tomatoes картине поставили 7,2 балла из 10. По мнению критиков, режиссерам удалось превратить один из самых важных моментов в истории борьбы за права женщин в увлекательную трагикомедию, которая не только развлекает зрителя, но и ставит перед ним ряд важных вопросов.

© Cloud Eight Films (2017)Кадр из фильма "Битва полов"
© Cloud Eight Films (2017)
Кадр из фильма "Битва полов"

За пропастью во ржи

Биографическая картина об одном из самых загадочных писателей двадцатого века Джероме Сэлинджере и создании романа "Над пропастью во ржи", который стал книгой, определившей жизнь не одного поколения читателей. Писателя играет молодой британский актер Николас Холт, известный по ролям в фильмах "Безумный Макс" и "Одинокий мужчина", а его учителя — Кевин Спейси, чьи недоброжелатели успели назвать эту роль последней в его карьере. Критики пока поставили картине только 5,2 балла из 10. "Фильм не лишен обаяния и основательных наблюдений о непростой писательской жизни, но он слишком прямолинейный, аккуратный и слишком завороженный как самим писателем, так и его произведением", — подчеркнул рецензент Мэтью Ликона.

© Black Label Media (2017)Кадр из фильма "За пропастью во ржи"
© Black Label Media (2017)
Кадр из фильма "За пропастью во ржи"

Четверо против банка

Режиссер Вольфганг Петерсен, снявший "Идеальный шторм" и "Трою", вернулся в Германию, чтобы снять обаятельную криминальную комедию. Актер (Ян Лиферс), боксер (Тиль Швайгер) и рекламный агент (Маттиас Швайгхефер) инвестируют все свои сбережения под хорошие проценты, но неожиданно их счета прогорают. Им остается только топить свое горе в ближайшем баре, где они встречают своего инвестиционного агента (Михаэль Хербиг). Разгневанная троица пытается выместить зло на нем, но тот сам оказался жертвой начальства и лишился работы. Теперь их четверо и у них есть выбор: смириться с ударом судьбы или спланировать и осуществить дерзкое ограбление банка, чтобы вернуть свои кровно заработанные деньги.

© Warner Bros. GmbH (2017)Кадр из фильма "Четверо против банка"
© Warner Bros. GmbH (2017)
Кадр из фильма "Четверо против банка"

Очень плохие мамочки-2

Очень плохие мамочки в лице Милы Кунис, Кэтрин Хан и Кристен Белл решают отправиться во все тяжкие после приезда своих мамочек в лице Сьюзен Сэрэндон, Шерил Хайнс и Кристин Барански на рождество. Попытка ждать удачное продолжение прошлогодней комедии и заодно предоставить зрителям новогоднюю комедию не увенчалась успехом. Критики поставили фильму всего 4,4 балла из 10. По мнению рецензентов, несмотря на то, что число мамочек увеличилось в два раза, шуток это не прибавило. Сиквелу не хватило остроумия оригинала, как и обаяния для того, чтобы стать хорошим предновогодним фильмом.

© Huayi Brothers Media (2017)Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2"
© Huayi Brothers Media (2017)
Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2"
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