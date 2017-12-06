Лоза назвал Джонни Холлидея талантливым музыкантом и актером

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Скончавшийся рок-кумир Джонни Холлидей – ровесник The Beatles, один из первых, кто принял во Франции рок-культуру и продвигал ее, он был не только талантливым музыкантом, но и талантливым актером, рассказал РИА Новости певец и композитор Юрий Лоза.

Знаменитый французский рок-певец и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет от рака легких в своём доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

"Уходит эпоха…. Ровесник Beatles, Холлидей – один из первых, кто принял во Франции рок-культуру, начал ее развивать, продвигать, но он всегда оставался французом, что удивительно даже с таким псевдонимом. Он был не только талантливым музыкантом, но и талантливым артистом, я видел его в нескольких ролях, и Холлидей играл абсолютно на уровне профессионалов. Он долго прожил, пройдя такой серьезный роковый путь – это достижение, из его ровесников мало кто дожил до наших дней. Царствие небесное", — сказал Лоза.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.

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