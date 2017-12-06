В крови Честера Беннингтона не нашли наркотиков, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следователи не обнаружили наркотических веществ в крови покончившего с собой фронтмена американской группы Linkin Park Честера Беннингтона, сообщает портал TMZ со ссылкой на документы о вскрытии.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон 20 июля был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

Согласно документам, первая токсикологическая экспертиза показала "условно-положительный" результат теста на наличие наркотиков в его крови, но последующие две проверки не дали таких результатов. Следователи постановили, что перед смертью вокалист Linkin Park наркотики не употреблял. Ранее сообщалось, что в доме Беннингтона также не было наркотиков.

Также сообщается, что в крови Беннингтона было незначительное количество алкоголя. Издание отмечает, что за месяц до смерти Беннингтон рассказал друзьям, что не употреблял алкоголь на протяжении полугода. По данным СМИ, полиция нашла снотворное, а также пустую пивную бутылку и стакан с остатками пива в доме Беннингтона.