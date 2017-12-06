Национальный траур: Франция оплакивает смерть рок-легенды Джонни Холлидея

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вся Франция, включая представителей власти, скорбит в связи с кончиной рок-легенды и кумира молодежи Джонни Холлидея.

Как пишет газета Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон не спал, когда министр внутренних дел сообщил ему о кончине музыканта незадолго до официального заявления.

"Во всех нас есть что-то от Джонни Холлидея. Мы не забудем ни его имя, ни его голос", — написал Макрон в Twitter, отметив, что все фанаты музыканта "в слезах".

По информации французских СМИ, власти не исключают возможности организации национальной церемонии прощания. Министр культуры Франсуаза Ниссен также сообщила в эфире радиостанции Europe 1, что может состояться встреча с семьей музыканта, чтобы "что-то организовать".

"Это был символ, идол молодежи. Я заканчивала учиться, слушая его", — сказала Ниссен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал жителей собраться сегодня вместе, чтобы "отдать дань уважения" певцу. "Как и 66 миллионов французов сегодня утром я оплакиваю смерть идола молодежи", — написал Эстрози в Twitter.

В свою очередь экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в связи с кончиной музыканта "каждый сегодня чувствует себя немного одиноким".

Знаменитый французский певец и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет. Рокер около года боролся с раком легких. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.

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