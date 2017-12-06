Культурный фонд Караченцова представит свой первый театральный проект

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Культурный Фонд Николая Караченцова представит в среду свой первый спектакль "Легкое знакомство" по пьесе Валентина Красногорова, сообщил РИА Новости сын Караченцова Андрей.

"Деятельность Фонда будет проходить по нескольким направлениям — театральному, кинематографическому, а также помощи малообеспеченным и больным людям", И первым нашим проектом станет спектакль, премьера которого состоится 6 декабря на сцене театра "Модерн", — сказал сын актера.

Для театрального дебюта была выбрана пьеса Валентина Красногорова — известного драматурга, лауреата премии им. Володина, автора, чьи произведения поставлены в сотнях театров. Режиссер Леонид Хейфец назвал его пьесу "Легкое знакомство" "мастерской работой, блестящей с точки зрения ремесла, где мастерским исполнением диалогов бьется горячая кровь".

Главные герои пьесы "Легкое знакомство" — мужчина и женщина, которые случайно знакомятся поздно вечером в пустом гостиничном ресторане. Постановку осуществил режиссер Александр Захаренков, в спектакле заняты артисты: Наталья Лукеичева, Илья Денисов, Дмитрий Козельский.

На премьере будет присутствовать сам Караченцов и вся его семья.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова Людмила Поргина рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в пятницу.