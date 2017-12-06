В Москве пройдет выставка молодых художников театра и кино "КЛИН.ПИР"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ежегодная выставка молодых художников театра и кино — "КЛИН" в двенадцатый раз пройдет в Москве.

Каждый год в названии выставки обозначается ее главная идея. На этот раз ее участники — студенты и выпускники постановочных и театрально-декорационных отделений ведущих театральных и художественных вузов — представят работы под общим названием "КЛИН.ПИР". В экспозиции включены графические и живописные работы, макеты, скульптуры, афиши, инсталляции, костюмы.

Экспозиция пройдет с 6 по 16 декабря в Боярских палатах Союза театральных деятелей РФ.

"Тема ПИРа придумана кураторами. ПИР — это изобилие, это праздник. Хотелось бы, чтобы это было изобилие идей и творчества. Потому что изобилие фантазии, авантюризма, лихости свойственны именно молодым художникам. И если им это удастся доказать — тогда ПИР удался!" — сказала РИА Новости координатор проекта "КЛИН" Инна Мирзоян.

По словам куратора выставки Натали-Кейт Пангилинан, нынешняя выставка заявляется как праздник. Придуман лейтмотив, проходящий через всю выставку создана инсталляция, организующая выставочное пространство.

"Мы выносим слово "пир" в название, поскольку для нас это больше, чем просто идея объединения пространства. В данном случае — пиршество — как связующее всей выставки от самого открытия до финала. Каждый из 9 дней работы выставки будет иметь свое название и свою программу. Помимо театральных работ посетители увидят перформансы, концерты с экспериментальной музыкой, пройдут кинопросмотры и камерные спектакли".

"КЛИН" — выставка, в которой можно проследить за процессом развития ведущих школ сценографии России. По мнению куратора, по заявкам этого года можно отметить, что сегодняшние молодые художники начинают работать на стыке с концептуальным искусством и медиа. Есть поиски новых форм, есть гармоничные традиционные решения.