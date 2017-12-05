Названы лучшие фильмы года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Интернет-портал Vulture составил рейтинг лучших киноновинок уходящего года. В список вошли не только художественные проекты, но и документальные, а также короткометражные ленты.

Лидером рейтинга стал "Проект "Флорида" Шона Бэйкера – американская трагикомедия о детском мироощущении и ценностях жизни. Картина стала, возможно, лучшей работой Уиллема Дефо и познакомила кинолюбителей с актрисой Бруклин Принс, говорится в статье.

Второе место досталось обласканной кинокритиками ленте "Зови меня своим именем". Новая работа режиссера Луки Гуаданьино, известного по фильмам "Я — это любовь" и "Большой всплеск", стала экранизацией одноименной новеллы Андре Асимана. Главные роли в картине сыграли Арми Хаммер, Тимоти Шаламэ и Майкл Стулбарг.

Тройку лидеров замыкает режиссерский дебют Греты Гервиг "Леди Птица" с молодой ирландской актрисой Сиршей Ронан. В фильме рассказана история бунтующей старшеклассницы из Сакраменто, которая хочет сбежать в Нью-Йорк вместе с приемным старшим братом. Картина покорила сердца кинокритиков и уже стала фаворитом наградного сезона.

Четвертым в рейтинге стал жанровый микс черной комедии и хоррора — фильм "Прочь". Дебютный проект режиссера-афроамериканца Джордана Пила поднимает вопросы расизма, ставя под сомнение толерантность американского общества.

Пятым в списке лучших картин уходящего года стал французский документальный фильм кинорежиссера Аньес Варды и фотографа JR "Лица, деревни". Картина была удостоена приза "Золотой глаз" Международного Каннского кинофестиваля.

В топ-10 также вошли камерная драма "Марджори Прайм" с Джоном Хэммом, короткометражка "Спрятаться негде" об ужасах войны в Ираке, "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона, картина о борьбе со СПИДом в начале девяностых "120 ударов в минуту", а также "Призрачная нить" — последняя актерская работа легендарного Дэниела Дэй-Льюиса.