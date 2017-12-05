Медведев поздравил участников и гостей "Русского Букера"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников и гостей торжественной церемонии вручения премии "Русский Букер", соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России.

"Поздравляю вас с вручением "Русского Букера", одной из самых значимых и престижных литературных наград", — говорится на сайте.

Медведев отметил, что литература — живой и подвижный процесс, художественная система образов, которая чутко отзывается на все, даже малейшие изменения, происходящие в жизни.

"Поэтому оценить труд писателя — непростая задача. Ведь каждое произведение — это жизненный опыт, чувства и переживания автора, часть его души", — заявил он.

Премьер также отметил, что "Русский Букер" вот уже 25 лет опровергает утверждение о том, что только время может дать оценку таланту писателя.

"За эти годы премией отмечены такие романы, как "Упразднённый театр" Булата Окуджавы, "Вольтерьянцы и вольтерьянки" Василия Аксёнова, "Вера" Александра Снегирёва, антиутопия "2017" Ольги Славниковой. Все они стали событием, завоевали популярность и любовь читателей", — заметил Медведев.

Он напомнил, что в конкурсе ежегодно участвуют признанные мастера и молодые писатели из разных регионов России.

"Попасть в список номинантов — большая творческая удача, возможность продемонстрировать свой литературный талант", — считает премьер.

По его мнению, книги участников — это не только разные стили и художественные приёмы, но мастерский рассказ о том, что волнует людей, и именно поэтому эти произведения признаны лучшими и будут удостоены "Русского Букера — 2017".