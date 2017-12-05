"Летатлин": в Третьяковке выставили махолет знаменитого авангардиста

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Отреставрированный уникальный памятник русского авангарда – махолет "Летатлин", сконструированный в конце 1920-х – начале 1930-х годов художником Владимиром Татлиным, представила Третьяковская галерея на Крымскому валу во вторник.
"Мы видим этот памятник утопичности русского авангарда, который возродился заново, как птица Феникс из пепла. Это был кропотливейший труд, который занял около года, ему предшествовала серьезная исследовательская работа", — рассказала на брифинге директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Трегулова отметила, что у махолета была сложная судьба. В 1953 году после смерти Татлина он поступил на хранение в Центральный дом авиации, в 1996 году был серьезно поврежден и последние 20 лет не покидал стены Центрального музея ВВС РФ в Монино.
"В 1977 году "Летатлин" был представлен на персональной выставке Татлина в Центральном доме литераторов, потом еще несколько раз экспонировался на выставках, в частности на выставке "Москва — Париж". В 1996 году после возвращения с Международной выставки в Афинах он был серьезно поврежден", — рассказала Трегулова.
Она отметила, что реставрация, сделанная в 90-е годы в мастерской Грабаря, была направлена на исключительно на то, чтобы зафиксировать те повреждения, которые с этим памятником произошли.
"Конечно, после реставрации "Летатлина" силами наших сотрудников, памятник нуждается в постоянном мониторинге, иначе он может начать со временем возвращаться в тоже состояние в каком и был. Пока он будет экспонироваться у нас, мы будем осуществлять этот мониторинг и дальнейшие исследовательские и профилактические работы", — отметила Трегулова.
Со вторника "Летатлин" будет представлен в постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу вместе с другими работами Татлина в залах искусства ХХ века.