"Летатлин": в Третьяковке выставили махолет знаменитого авангардиста

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Отреставрированный уникальный памятник русского авангарда – махолет "Летатлин", сконструированный в конце 1920-х – начале 1930-х годов художником Владимиром Татлиным, представила Третьяковская галерея на Крымскому валу во вторник.

Сконструированный Татлиным (1885 — 1953) летательный аппарат должен был приводиться в движение взмахами рук пилота, однако конструкция в воздух все же не поднялась, оставшись образцом концептуального искусства. Махолет был отреставрирован сотрудниками Третьяковской галереи, куда он поступил из Центрального музея ВВС РФ в Монино для временного экспонирования в 2016 году.

"Мы видим этот памятник утопичности русского авангарда, который возродился заново, как птица Феникс из пепла. Это был кропотливейший труд, который занял около года, ему предшествовала серьезная исследовательская работа", — рассказала на брифинге директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Трегулова отметила, что у махолета была сложная судьба. В 1953 году после смерти Татлина он поступил на хранение в Центральный дом авиации, в 1996 году был серьезно поврежден и последние 20 лет не покидал стены Центрального музея ВВС РФ в Монино.

"В 1977 году "Летатлин" был представлен на персональной выставке Татлина в Центральном доме литераторов, потом еще несколько раз экспонировался на выставках, в частности на выставке "Москва — Париж". В 1996 году после возвращения с Международной выставки в Афинах он был серьезно поврежден", — рассказала Трегулова.

Она отметила, что реставрация, сделанная в 90-е годы в мастерской Грабаря, была направлена на исключительно на то, чтобы зафиксировать те повреждения, которые с этим памятником произошли.

"Конечно, после реставрации "Летатлина" силами наших сотрудников, памятник нуждается в постоянном мониторинге, иначе он может начать со временем возвращаться в тоже состояние в каком и был. Пока он будет экспонироваться у нас, мы будем осуществлять этот мониторинг и дальнейшие исследовательские и профилактические работы", — отметила Трегулова.

Со вторника "Летатлин" будет представлен в постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу вместе с другими работами Татлина в залах искусства ХХ века.