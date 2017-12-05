В Подмосковье запустили мобильное приложение культурных событий

МОСКВА, 5 дек — РИА Недвижимость. Мобильное приложение культурных событий Московской области запущено в регионе, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

"Сегодня запускается мобильное приложение "Пульс Подмосковья". С его помощью можно узнать о спектаклях, выставках и других событиях в сфере культуры Московской области, расписание работы музеев", — сказала Косарева.

Она отметила, что перед запуском приложения был закрыт интернет-портал "Афиша Подмосковья", посещаемость которого не превышала 100 тысяч в месяц. "Мы поняли, что это наш потолок и мы дальше не развиваемся. И мы пошли на смелый эксперимент — создали "Пульс Подмосковья" — это большая соцсеть о туризме и по событиям Подмосковья", — сказала глава регионального Минкультуры.

Один из разработчиков мобильного приложения, редактор портала "Пульс Подмосковья" Даниил Коломийчук отметил, что в период тестовой работы приложения самыми активными оказались жители Ступинского района, Коломны и Мытищ.

В Подмосковье ежегодного происходит порядка трех тысяч событий. В национальном рейтинге "Лидеры событийного туризма России 2017 года" Московская область заняла первое место.