В Подмосковье запустили мобильное приложение культурных событий

МОСКВА, 5 дек — РИА Недвижимость. Мобильное приложение культурных событий Московской области запущено в регионе, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.
"Сегодня запускается мобильное приложение "Пульс Подмосковья". С его помощью можно узнать о спектаклях, выставках и других событиях в сфере культуры Московской области, расписание работы музеев", — сказала Косарева.
Один из разработчиков мобильного приложения, редактор портала "Пульс Подмосковья" Даниил Коломийчук отметил, что в период тестовой работы приложения самыми активными оказались жители Ступинского района, Коломны и Мытищ.
В Подмосковье ежегодного происходит порядка трех тысяч событий. В национальном рейтинге "Лидеры событийного туризма России 2017 года" Московская область заняла первое место.