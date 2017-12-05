Путин поддержал создание фонда помощи молодым исполнителям, заявил Кобзон

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать создание фонда помощи молодым исполнителям, а глава государства в ответ попросил профильные организации заняться этим вопросом.

"Я обратился к президенту с просьбой поддержать создание фонда помощи молодым исполнителям", — заявил Кобзон во вторник на заседании комитета.

Депутат пояснил, что соответствующее письмо связано с тем, что он возглавил Институт театрального искусства, где, по его словам, очень много молодых исполнителей, нуждающихся в такого рода поддержке.

Также Кобзон отметил, что уже получил ответ, в котором президент просит профильные организации заняться этим вопросом.

"Важно, прошу решить", — процитировал он ответное письмо президента.