Новый замглавы Минкульта Адыгеи займется креативными культурными проектами

МАЙКОП, 5 дек — РИА Новости. Активизация работы всех учреждений культуры Адыгеи, поддержка новых проектов в этой сфере, а также обеспечение более широкого доступа к культурным мероприятиям жителей отдаленных населенных пунктов и людей с ограниченными возможностями здоровья войдут в число задач нового первого заместителя министра культуры Адыгеи Ольги Гавшиной, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

До нового назначения Гавшина возглавляла Централизованную библиотечную систему Майкопа. На посту первого замминистра культуры она сменила Нафису Васильеву.

"Развитию культуры мы сегодня уделяем большое внимание, ставим серьезные задачи по исполнению майских указов президента России. Но и от работников культуры ждем эффективной работы. А для этого важно открывать и продвигать новые таланты, создавать конкурентную среду, поддерживать креативные идеи, интересные проекты, вовлекать в этот процесс как можно больше творческих личностей, уделять внимание подготовке высококвалифицированных кадров", — цитируют в пресс-службе слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

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