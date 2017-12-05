Новый замглавы Минкульта Адыгеи займется креативными культурными проектами

МАЙКОП, 5 дек — РИА Новости. Активизация работы всех учреждений культуры Адыгеи, поддержка новых проектов в этой сфере, а также обеспечение более широкого доступа к культурным мероприятиям жителей отдаленных населенных пунктов и людей с ограниченными возможностями здоровья войдут в число задач нового первого заместителя министра культуры Адыгеи Ольги Гавшиной, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.
"Развитию культуры мы сегодня уделяем большое внимание, ставим серьезные задачи по исполнению майских указов президента России. Но и от работников культуры ждем эффективной работы. А для этого важно открывать и продвигать новые таланты, создавать конкурентную среду, поддерживать креативные идеи, интересные проекты, вовлекать в этот процесс как можно больше творческих личностей, уделять внимание подготовке высококвалифицированных кадров", — цитируют в пресс-службе слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.