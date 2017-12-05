В Греции проходят гастроли ансамбля имени Александрова

АФИНЫ, 5 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Триумфально начались гастроли ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в Греции.

На стадионе мира и дружбы в Афинах два часа не смолкали аплодисменты, а отзывы были самые восторженные. "Великолепно! Бесподобно! Прекрасно!" — так отзывалась греческая публика о концерте.

В Греции ансамбль им. Александрова выступал в 2011 году, но греки его хорошо помнят, знают и любят, называя ансамблем Красной Армии.

По данным организаторов, на стадионе было около 5 тысяч зрителей.

На концерт легендарного коллектива пришли сотрудники российского посольства и глава дипмиссии в Афинах Андрей Маслов, дипломаты многих стран, представители правительства Греции, министерств иностранных дел и национальной обороны, военные, музыканты оркестра Военно-воздушных сил.

Концерт открылся песней "Священная война". В программу вошли "Калинка", "Вдоль по Питерской", "Смуглянка", "Пора в путь-дорогу", "Журавли", многие другие известные произведения.

Во время исполнения песни "День Победы" стадион начал аплодировать, когда на большом экране показали кадры хроники — солдаты Красной Армии бросают на помост возле Мавзолея знамёна и штандарты разгромленной немецкой армии. Греция, в отличие от почти всех других европейских стран, активно воевала против фашистской Германии, и здесь чтут память о войне. Кстати, после концерта несколько десятков представителей Компартии Греции начали скандировать один из лозунгов "Вперёд, народ, не склоняй голову!".

Крики восторга и аплодисменты сопровождали исполнение на греческом языке известной песни Микиса Теодоракиса и Янниса Рицоса "Когда пожимают руки".

В Грецию приехали 130 артистов — это хор, оркестр, балет, солисты Сергей Кузнецов, Михаил Новиков, Максим Маклаков, Вадим Ананьев и другие, художественный руководитель ансамбля – полковник Геннадий Саченюк.

Во вторник ансамбль даст концерт в Салониках на стадионе "Александрио Меласро".

Организатор гастролей, президент фонда Athens international music military festival Валерий Смирнов перед началом концерта сообщил, что выступлениями в Греции ансамбль завершает большое турне 2017 года, и в ближайшее время выступления будут проходить в России.

Смирнов сообщил также, что фонд планирует организовать в Греции фестиваль военных оркестров наподобие "Спасской башни" или Эдинбургского. "Мы считаем, что Афины достойны такого события, которое станет посланием мира и дружбы всему миру", — сказал Смирнов, по словам которого, в Греции фестиваль планируется провести в 2018 году.