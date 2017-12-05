Лошак назвала главное событие года культуры Японии в России

ТОКИО, 5 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Выставка японского искусства эпохи Эдо, которая откроется в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в 2018 году, станет главным событием перекрестного года культуры Японии в России, об этом на пресс-конференции в Токио сообщила директор музея Марина Лошак.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина представит в Японии выставку французской пейзажной живописи XVII-XIX веков. Из 65 произведений 50 будут впервые показаны в Японии. Среди произведений, которые впервые увидит японский зритель, — знаменитый "Завтрак на траве" Клода Моне.
Выставка откроется в Токийском музее изобразительных искусств в апреле 2018 года и завершится в Осаке в октябре того же года. Темой выставки станет пейзажная французская живопись, представленная в разных исторических эпохах и школах.