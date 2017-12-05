Спектакль Deutsches Theater завершит Фестиваль "Сезон Станиславского"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спектакль Deutsches Theater "Записки сумасшедшего" по мотивам повести Николая Гоголя завершает программу нынешнего театрального фестиваля "Сезон Станиславского", представление пройдет на сцене Московского ТЮЗа 5 и 6 декабря, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Постановку спектакля осуществила режиссер Ханна Рудольф. Образ гоголевского Поприщина из "Записок сумасшедшего" создает лауреат многочисленных театральных и кинопремий Германии, ведущий актер двух знаменитых берлинских театров — Volksbuehne и Deutsches Theater Самуэль Финци. Он играл в спектаклях Люка Бонди, Роберта Уилсона, Франка Касторфа. С творчеством Финци знакома и российская публика — Спектакль "Палата №6" по Чехову, где Финци играл роль доктора Рагина, был показан в Москве в 2010 году.

Спектакль "Записки сумасшедшего" был показан в Париже, а также участвовал в крупных европейских фестивалях в Румынии и Германии.

"Это эксцентрическое соло ненасытного театрального чудовища. Самуэль Финци показывает все этапы потери разума — от полного упрямства через страх к отчаянию, от столкновения со злонамеренным, запутанным, нерушимо иерархическим миром — и вплоть до триумфа мании величия", — писала об этой работе газета Berliner Zeitung.

"Записки сумасшедшего" — один из трех зарубежных спектаклей, которые были показаны в рамках фестиваля "Сезон Станиславского", который проходил в Москве с 8 ноября.

Москвичи увидели работу литовской актрисы Бируте Мар в моноспектакле "Дети льда", созданном по воспоминаниям литовских ссыльных. А открыл фестиваль спектакль испанской труппы "Магический лабиринт", созданный режиссером Эрнесто Кабальеро по мотивам одноименного цикла романов Макса Ауба, рассказывающий о событиях 1930-х, Гражданской войне в Испании и трагических судьбах людей.