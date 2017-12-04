В Коломне появилась памятная доска погибшему артисту ансамбля Александрова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На здании коломенского лицея №4 установили мемориальную доску, посвященную погибшему в авиакатастрофе над Черным морем выпускнику Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), артисту ансамбля имени Александра Александрова Алексею Трофимову, говорится в сообщении пресс-службы ГСГУ.

Трофимов — артист ансамбля Александрова, трагически погибший вместе с другими музыкантами ансамбля 25 декабря 2016 года."Мемориальная доска с именем выпускника Государственного социально-гуманитарного университета Алексея Трофимова была установлена на здании коломенского лицея №4", — говорится в сообщении.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовала администрация города, родители Трофимова, хормейстер ансамбля имени Александрова, преподаватели кафедры музыки ГСГУ, студенты и выпускники музыкального отделения.

"Все выступающие были единодушны: Алексей был патриотом музыки и нашей страны, он был среди тех, кто нес в мир добро. За свою короткую жизнь он приобрел множество друзей, которые сохранят о нем светлую память. Церемония возложения цветов к мемориальной доске проходила под проникновенное звучание песни "Эх, дороги" в исполнении Алексея Трофимова", — отмечается в материале.

Трофимов блестяще закончил музыкально-литературное отделение филологического факультета Коломенского государственного педагогического института (сегодня ГСГУ) по специальности "Учитель музыки и литературы", затем магистратуру при Московском государственном институте музыки им. А.Г.Шнитке.

"В 2015 году Трофимов стал артистом хора в Академическом ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова и уверенно шел к тому, чтобы стать его солистом. Он никогда не забывал родной город и свою alma mater. За несколько месяцев до катастрофы Алексей участвовал в концерте к 25-летнему юбилею музыкального отделения ГСГУ, вдохновенно исполнив арию из "Дона Карлоса" Верди", — добавляется в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ 25 декабря 2016 года при вылете из Сочи упал в Черное море. Все находившиеся на борту 92 человека погибли. Среди пассажиров были участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также основавшая фонд "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Кроме того, на борту находились съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды".