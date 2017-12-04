Экотропу в Троице-Сергиеву Лавру внесут в градостроительные планы

МОСКВА, 4 ноя — РИА Недвижимость. Экологическую тропу из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру внесут в градостроительные планы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Московской области.

"Пешая тропа "Дорога в Лавру", ведущая из Москвы в Сергиев Посад, будет узаконена в градостроительных планах как линейный объект. Ей будет придан статус "экологической". Это позволит осуществлять постоянный эконадзор над прилегающей территорией, а также внесет некоторые ограничения. Например, на размещение рядом торговых точек",- сообщили РИА Недвижимость в подмосковном Минэкологии. Собеседник агентства добавил, что вдоль тропы также появятся кемпинги для паломников, запланируют санитарно-защитные зоны.

По словам собеседника агентства, сотрудники министерства вошли в состав межведомственной рабочей группы по реализации проекта "Дорога в Лавру". Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, экологическую тропу планируется проложить по историческому маршруту, которым паломники шли из Москвы в Троице-Сергиеву лавру; тропа пройдет по землям трех муниципалитетов: городского округа Мытищи, а также Пушкинского и Сергиево-Посадского районов. До революции этим маршрутом проходило до 600 тысяч паломников ежегодно.

Ранее сообщалось, что проект "Дорога в Лавру" уже реализуется усилиями энтузиастов, которые наметили маршрут и организовали работы по его расчистке от навалов мусора. По словам создателей проекта, в текущем году здесь прошло уже 20 походов, а также установлен рекорд по бегу: 24 июня 2017 года российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин установил рекорд прохождения "Дороги в Лавру", преодолев расстояние около 120 километров за 20 часов 53 минуты.

Рабочая группа из представителей минэкологии, министерства культуры и других ведомств займется обследованием маршрута, чтобы отразить его в проекте планировки территории в качестве линейного объекта, а также рассмотреть вопросы организации вдоль "Дороги в Лавру" кемпингов и санитарных зон. Поддержку проекту оказывают Русское географическое общество, Троице-Сергиева лавра, СМИ, клубы любителей скандинавской ходьбы и велотуризма